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Крымчанам дали советы по информационной безопасности в сети - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Крымчанам дали советы по информационной безопасности в сети
Крымчанам дали советы по информационной безопасности в сети - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Крымчанам дали советы по информационной безопасности в сети
Чтобы обезопасить данные в интернете и ограничить себя от фейков, необходимо уйти из иностранных мессенджеров и социальных сетей, не распространять сомнительную РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T16:51
2022-08-29T16:51
крым
безопасность республики крым и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Чтобы обезопасить данные в интернете и ограничить себя от фейков, необходимо уйти из иностранных мессенджеров и социальных сетей, не распространять сомнительную информацию и проверять ее в официальных источниках. Об этом в понедельник рассказали участники пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Главный совет — уйти из мессенджеров, которые контролируются не нашей страной. Есть Telegram. К сожалению, все остальные популярные мессенджеры, такие как Viber и WhatsApp, полностью контролируются другой страной. "ВКонтакте" — российская сеть, и "Одноклассники". Все, что идет в Instagram* и FaceBook*, WhatsApp и Viber – ваша информация не защищена, причем не только переписки, но и ваши разговоры, вы должны это понимать", — посоветовал советник главы Республики Крым Олег Крючков.По его словам, также не стоит пересылать сомнительную информацию другим людям, ее необходимо проверить и убедиться в правдивости."Не нужно пересылать информацию, которая носит непонятный характер. Если это документ — его можно проверить. Нельзя верить информации "одна бабушка у подъезда сказала". Противник работает в группах, все нужно проверять", — подчеркнул он.Кроме того, советник призвал не делать фотографий на фоне военных объектов и не публиковать их в своих социальных сетях, а также сообщать, когда это делают другие."Все должны понимать, что мы живем немного в другой реальности. Если вы увидели подозрительного человека или сумку, или фотографирующегося на фоне военного объекта, — стоит обращать на это внимание. И, конечно, самому не делать такие фото и не выкладывать в социальные сети", — подчеркнул Крючков.В свою очередь, заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков подчеркнул, что при обнаружении сомнительной неподтвержденной информации необходимо прежде всего сохранять спокойствие."Нужно не поддаваться панике. Сразу проверяйте ту информацию, которая появилась в мессенджерах. Ее в любом случае нужно проверять", — обозначил Томиков.Специалист в вопросах прогнозирования, ветеран ФСО Василий Кашканов напомнил, что всю официальную информацию можно найти на официальных источниках служб и ведомств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://crimea.ria.ru/20220829/v-krymu-prosyat-ne-ispolzovat-koptery-1124331852.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, безопасность республики крым и севастополя, общество
Крымчанам дали советы по информационной безопасности в сети

Как обезопасить себя от фейков и сохранить безопасность в сети — советы экспертов

16:51 29.08.2022
 
© РИА Новости Крым . дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости Крым . дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Чтобы обезопасить данные в интернете и ограничить себя от фейков, необходимо уйти из иностранных мессенджеров и социальных сетей, не распространять сомнительную информацию и проверять ее в официальных источниках. Об этом в понедельник рассказали участники пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Главный совет — уйти из мессенджеров, которые контролируются не нашей страной. Есть Telegram. К сожалению, все остальные популярные мессенджеры, такие как Viber и WhatsApp, полностью контролируются другой страной. "ВКонтакте" — российская сеть, и "Одноклассники". Все, что идет в Instagram* и FaceBook*, WhatsApp и Viber – ваша информация не защищена, причем не только переписки, но и ваши разговоры, вы должны это понимать", — посоветовал советник главы Республики Крым Олег Крючков.
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По его словам, также не стоит пересылать сомнительную информацию другим людям, ее необходимо проверить и убедиться в правдивости.
"Не нужно пересылать информацию, которая носит непонятный характер. Если это документ — его можно проверить. Нельзя верить информации "одна бабушка у подъезда сказала". Противник работает в группах, все нужно проверять", — подчеркнул он.
Кроме того, советник призвал не делать фотографий на фоне военных объектов и не публиковать их в своих социальных сетях, а также сообщать, когда это делают другие.
"Все должны понимать, что мы живем немного в другой реальности. Если вы увидели подозрительного человека или сумку, или фотографирующегося на фоне военного объекта, — стоит обращать на это внимание. И, конечно, самому не делать такие фото и не выкладывать в социальные сети", — подчеркнул Крючков.
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В свою очередь, заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Республики Крым Сергей Томиков подчеркнул, что при обнаружении сомнительной неподтвержденной информации необходимо прежде всего сохранять спокойствие.
"Нужно не поддаваться панике. Сразу проверяйте ту информацию, которая появилась в мессенджерах. Ее в любом случае нужно проверять", — обозначил Томиков.
Специалист в вопросах прогнозирования, ветеран ФСО Василий Кашканов напомнил, что всю официальную информацию можно найти на официальных источниках служб и ведомств.
"Если вы хотите получить официальную информацию — идите на официальные сайты, обращайтесь на горячие линии. Вы можете получить информацию там", — заключил Кашканов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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