https://crimea.ria.ru/20220829/brat-kredit-i-ne-vklyuchat-otoplenie-plany-britantsev-na-zimu-1124329592.html

Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму

Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму

Из-за рекордного роста стоимости электроэнергии этой зимой каждый четвертый житель Великобритании не будет включать отопление. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T21:14

2022-08-29T21:14

2022-08-29T21:14

великобритания

в мире

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Из-за рекордного роста стоимости электроэнергии этой зимой каждый четвертый житель Великобритании не будет включать отопление. Об этом со ссылкой на опубликованное в газете Independent исследование пишет РИА Новости.Уточняется, что 23% британцев не собираются включать отопление этой зимой, этот показатель вырос до 27% и среди тех, у кого есть дети младше 18 лет.Меньше энергии для отопления жилья планируют использовать 69% опрошенных британцев, при этом 11% признали, что для оплаты счетов им придется взять кредит.Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, что в ноябре, декабре и январе Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре раза больше, чем раньше. По его мнению, суммарно до 6 миллионов британцев – это 10% населения страны – окажутся под ударом. Еще миллионы человек попадут в "топливную нищету" и рискуют попросту замерзнуть, если зима окажется очень холодной.26 августа стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов впервые с марта.

https://crimea.ria.ru/20220823/ekspert-britaniyu-vpervye-za-50-let-zhdut-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1124249823.html

https://crimea.ria.ru/20220827/v-chekhii-zayavili-ob-ugroze-revolyutsii-v-es-iz-za-energokrizisa-1124313926.html

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великобритания, в мире, санкции против россии