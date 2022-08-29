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Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму
Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму
Из-за рекордного роста стоимости электроэнергии этой зимой каждый четвертый житель Великобритании не будет включать отопление. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T21:14
2022-08-29T21:14
великобритания
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Из-за рекордного роста стоимости электроэнергии этой зимой каждый четвертый житель Великобритании не будет включать отопление. Об этом со ссылкой на опубликованное в газете Independent исследование пишет РИА Новости.Уточняется, что 23% британцев не собираются включать отопление этой зимой, этот показатель вырос до 27% и среди тех, у кого есть дети младше 18 лет.Меньше энергии для отопления жилья планируют использовать 69% опрошенных британцев, при этом 11% признали, что для оплаты счетов им придется взять кредит.Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, что в ноябре, декабре и январе Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре раза больше, чем раньше. По его мнению, суммарно до 6 миллионов британцев – это 10% населения страны – окажутся под ударом. Еще миллионы человек попадут в "топливную нищету" и рискуют попросту замерзнуть, если зима окажется очень холодной.26 августа стоимость тысячи кубометров газа в Европе выросла до 3500 долларов впервые с марта.
https://crimea.ria.ru/20220823/ekspert-britaniyu-vpervye-za-50-let-zhdut-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1124249823.html
https://crimea.ria.ru/20220827/v-chekhii-zayavili-ob-ugroze-revolyutsii-v-es-iz-za-energokrizisa-1124313926.html
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великобритания, в мире, санкции против россии
Брать кредит и не включать отопление: планы британцев на зиму

Из-за цен на электроэнергию каждый четвертый британец не будет включать отопление зимой

21:14 29.08.2022
 
© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Из-за рекордного роста стоимости электроэнергии этой зимой каждый четвертый житель Великобритании не будет включать отопление. Об этом со ссылкой на опубликованное в газете Independent исследование пишет РИА Новости.
Уточняется, что 23% британцев не собираются включать отопление этой зимой, этот показатель вырос до 27% и среди тех, у кого есть дети младше 18 лет.
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Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, что в ноябре, декабре и январе Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре раза больше, чем раньше. По его мнению, суммарно до 6 миллионов британцев – это 10% населения страны – окажутся под ударом. Еще миллионы человек попадут в "топливную нищету" и рискуют попросту замерзнуть, если зима окажется очень холодной.
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