https://crimea.ria.ru/20220828/leto-v-krymu-smenitsya-zharkim-barkhatnym-sezonom---fobos-1124300230.html

Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС

Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС

Рабочая неделя в Крыму начнется с жары и солнца, воздух в дневные часы будет прогреваться до +34 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T18:01

2022-08-28T18:01

2022-08-28T09:25

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с жары и солнца, воздух в дневные часы будет прогреваться до +34 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Таким образом, Крым ждет плавный переход из летнего сезона в бархатный, столбики термометров будут показывать высокие отметки и солнце продолжит радовать крымчан и гостей своим теплом."Очень комфортный переход, без штормовых погодных условий, без сложностей и катаклизмов, то есть атмосфера будет постепенно успокаиваться. Морская вода при этом прогрелась до чуть ли не рекордных отметок +24…27. Что касается сентября, то месяц будет теплый и с большим количеством солнечных дней. Курортный сезон продолжится бабьим летом", - добавил Тишковец.В День знаний на полуострове также прогнозируется теплая погода, температура воздуха будет около 30-градусной отметки. Обильных осадков и циклонов не прогнозируется, заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220825/kak-perezhit-zharu--sovety-terapevta-1124278407.html

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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крым, общество