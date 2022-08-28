https://crimea.ria.ru/20220828/leto-v-krymu-smenitsya-zharkim-barkhatnym-sezonom---fobos-1124300230.html
Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС
Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС
Рабочая неделя в Крыму начнется с жары и солнца, воздух в дневные часы будет прогреваться до +34 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T18:01
2022-08-28T18:01
2022-08-28T09:25
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с жары и солнца, воздух в дневные часы будет прогреваться до +34 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Таким образом, Крым ждет плавный переход из летнего сезона в бархатный, столбики термометров будут показывать высокие отметки и солнце продолжит радовать крымчан и гостей своим теплом."Очень комфортный переход, без штормовых погодных условий, без сложностей и катаклизмов, то есть атмосфера будет постепенно успокаиваться. Морская вода при этом прогрелась до чуть ли не рекордных отметок +24…27. Что касается сентября, то месяц будет теплый и с большим количеством солнечных дней. Курортный сезон продолжится бабьим летом", - добавил Тишковец.В День знаний на полуострове также прогнозируется теплая погода, температура воздуха будет около 30-градусной отметки. Обильных осадков и циклонов не прогнозируется, заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220825/kak-perezhit-zharu--sovety-terapevta-1124278407.html
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крым, общество
Лето в Крыму сменится жарким бархатным сезоном - ФОБОС
ФОБОС: в Крыму на неделе ожидается до +34 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым.
Рабочая неделя в Крыму начнется с жары и солнца, воздух в дневные часы будет прогреваться до +34 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник в Крыму +17…22 градуса в ночные часы и до +28…33 днем. Во вторник и среду температура повысится до +18…23 градусов в темное время суток и до +34 в дневное. И к концу недели может появится какая-то неустойчивость, кое где могут брызнуть локальные дожди мозаичного характера, которые погоды не сделают", - рассказал он.
Таким образом, Крым ждет плавный переход из летнего сезона в бархатный, столбики термометров будут показывать высокие отметки и солнце продолжит радовать крымчан и гостей своим теплом.
"Очень комфортный переход, без штормовых погодных условий, без сложностей и катаклизмов, то есть атмосфера будет постепенно успокаиваться. Морская вода при этом прогрелась до чуть ли не рекордных отметок +24…27. Что касается сентября, то месяц будет теплый и с большим количеством солнечных дней. Курортный сезон продолжится бабьим летом", - добавил Тишковец.
В День знаний на полуострове также прогнозируется теплая погода, температура воздуха будет около 30-градусной отметки. Обильных осадков и циклонов не прогнозируется, заключил он.