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Что уместно дарить учителям в День знаний - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220828/chto-umestno-darit-uchitelyam-v-den-znaniy-1124313268.html
Что уместно дарить учителям в День знаний
Что уместно дарить учителям в День знаний - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Что уместно дарить учителям в День знаний
Подарок учителю - посыл на совместное сотрудничество на предстоящий учебный год, он должен быть символическим, при этом демонстрировать уважение к учителю... РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T08:01
2022-08-28T08:01
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Подарок учителю - посыл на совместное сотрудничество на предстоящий учебный год, он должен быть символическим, при этом демонстрировать уважение к учителю. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала руководитель школы этикета Евгения Сапегина."С точки зрения этикета - цветы допустимый и приемлемый подарок в такой ситуации. Однако если 30 учеников несут букеты - это не всегда удобно для одариваемого. Хороший выход из этой ситуации - один хороший букет от класса", - советует Сапегина."Чем старше учитель, тем насыщеннее и ярче цветки, молодым учителям уместно подарить белые или нежно-розовые бутоны", - поясняет гостья эфира.Классному руководителю мужчине дарить цветы на 1 сентября тоже можно и даже нужно, уверяет эксперт по этикету. Однако нужно выбирать правильный букет: "Мужские букеты, как правило, вытянутой формы, в них много зелени и цвета у них должны быть несколько приглушенными", - поясняет она.Что касается других подарков, здесь важно не стеснять самого учителя и не подвести его к каким-то неприятным последствиям: все, что дороже трех тысяч рублей, дарить не нужно. А вот набор сладостей можно."Красивые, празднично оформленные наборы сладостей входят в список безошибочных подарков. Но это не просто коробка конфет, а авторская упаковка, сделанная на заказ. Ведь, в подарке главное - эмоция и ваше внимание. Так вы показываете, что подарок индивидуален, что это не какая-то попутная покупка", - поясняет Сопегина.Приложить к сладостям бутылку хорошего вина тоже вполне приемлемо, но такой подарок должен вручать только взрослый человек. Чай и кофе - неоднозначный вариант, от которого лучше отказаться, если только ваш учитель не является большим поклонником какой-то конкретной марки.Среди других уместных подарков - канцелярские принадлежности высокого качества, лучше с гравировкой, а также изделия из фарфора.
https://crimea.ria.ru/20220824/kak-pravilno-sobrat-rebenka-v-shkolu---sovety-eksperta-1124264076.html
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совет эксперта, общество
Что уместно дарить учителям в День знаний

Эксперт по этикету Евгения Сапегина рассказала, что уместно дарить учителям

08:01 28.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Подарок учителю - посыл на совместное сотрудничество на предстоящий учебный год, он должен быть символическим, при этом демонстрировать уважение к учителю. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала руководитель школы этикета Евгения Сапегина.
"С точки зрения этикета - цветы допустимый и приемлемый подарок в такой ситуации. Однако если 30 учеников несут букеты - это не всегда удобно для одариваемого. Хороший выход из этой ситуации - один хороший букет от класса", - советует Сапегина.
По ее словам, слишком углубляться в символику цветов не стоит, однако один нюанс все же лучше учесть: речь о красных розах, от которых лучше воздержаться, поскольку в нашей стране их принято считать символом любви и страсти. Также не уместны цветы с резким запахом. А еще следует учитывать возраст учителя.
"Чем старше учитель, тем насыщеннее и ярче цветки, молодым учителям уместно подарить белые или нежно-розовые бутоны", - поясняет гостья эфира.
Классному руководителю мужчине дарить цветы на 1 сентября тоже можно и даже нужно, уверяет эксперт по этикету. Однако нужно выбирать правильный букет: "Мужские букеты, как правило, вытянутой формы, в них много зелени и цвета у них должны быть несколько приглушенными", - поясняет она.
Что касается других подарков, здесь важно не стеснять самого учителя и не подвести его к каким-то неприятным последствиям: все, что дороже трех тысяч рублей, дарить не нужно. А вот набор сладостей можно.
"Красивые, празднично оформленные наборы сладостей входят в список безошибочных подарков. Но это не просто коробка конфет, а авторская упаковка, сделанная на заказ. Ведь, в подарке главное - эмоция и ваше внимание. Так вы показываете, что подарок индивидуален, что это не какая-то попутная покупка", - поясняет Сопегина.
Приложить к сладостям бутылку хорошего вина тоже вполне приемлемо, но такой подарок должен вручать только взрослый человек. Чай и кофе - неоднозначный вариант, от которого лучше отказаться, если только ваш учитель не является большим поклонником какой-то конкретной марки.
Среди других уместных подарков - канцелярские принадлежности высокого качества, лучше с гравировкой, а также изделия из фарфора.
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