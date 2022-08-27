https://crimea.ria.ru/20220827/serbiya-i-kosovo-uregulirovali-spor-o-dokumentakh-na-vezd---borrel-1124318722.html

Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель

Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель

Власти Сербии и Косова урегулировали спор о документах для перемещения граждан через границу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T23:41

2022-08-27T23:41

2022-08-27T23:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Власти Сербии и Косова урегулировали спор о документах для перемещения граждан через границу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Он также отметил, что косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. Такие гарантии получены от премьера Косово Альбина Курти.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).\Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии >>После этого на севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки. Полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности,.Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".После просьбы США власти Косово заявили о готовности отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами до 1 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220827/vuchich-serbiya-soglasna-prinyat-chast-trebovaniy-kosovo-po-dokumentam-1124314332.html

https://crimea.ria.ru/20220607/nastroit-li-zapad-serbiyu-protiv-rossii--mnenie-politologa-1123471935.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

косово, политика, сербия