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Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель - РИА Новости Крым, 27.08.2022
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Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель
Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель
Власти Сербии и Косова урегулировали спор о документах для перемещения граждан через границу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T23:41
2022-08-27T23:41
косово
политика
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Власти Сербии и Косова урегулировали спор о документах для перемещения граждан через границу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Он также отметил, что косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. Такие гарантии получены от премьера Косово Альбина Курти.Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).\Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии &gt;&gt;После этого на севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки. Полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности,.Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".После просьбы США власти Косово заявили о готовности отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами до 1 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220827/vuchich-serbiya-soglasna-prinyat-chast-trebovaniy-kosovo-po-dokumentam-1124314332.html
https://crimea.ria.ru/20220607/nastroit-li-zapad-serbiyu-protiv-rossii--mnenie-politologa-1123471935.html
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косово, политика, сербия
Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд - Боррель

Глава евродипломатии Боррель: Сербия и Косово урегулировали спор о документах на въезд

23:41 27.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Власти Сербии и Косова урегулировали спор о документах для перемещения граждан через границу, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"У нас есть сделка. В рамках диалога при содействии ЕС Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности", – написал он в Twitter.
Он также отметил, что косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. Такие гарантии получены от премьера Косово Альбина Курти.
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Раннее правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы, а их владельцам на въезде будут выдавать временную справку. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).\
Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии >>
После этого на севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки. Полиция закрыла два КПП, сербы заблокировали трассы и административный пункт перехода "Брняк" в центральную часть Сербии, а в городе Косовска-Митровицы, где преимущественно живут сербы, зазвучали сирены воздушной тревоги. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности,.
Президент Сербии Александр Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что при агрессивных действиях против сербов "Сербия победит".
После просьбы США власти Косово заявили о готовности отсрочить применение своего указа в отношении автовладельцев с сербскими номерами до 1 сентября.
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