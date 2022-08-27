https://crimea.ria.ru/20220827/kak-nauchitsya-otlichat-yadovitye-griby---sovety-toksikologa-1124305110.html
Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога
Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога - РИА Новости Крым, 27.08.2022
Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога
Съедобные грибы легко перепутать с ядовитыми, однако отличить их по внешнему виду возможно. Об этом в комментарии "Газете.Ru" сообщил врач-токсиколог Михаил... РИА Новости Крым, 27.08.2022
2022-08-27T08:25
2022-08-27T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Съедобные грибы легко перепутать с ядовитыми, однако отличить их по внешнему виду возможно. Об этом в комментарии "Газете.Ru" сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов.В первую очередь, эксперт рекомендует покупать грибы в супермаркетах, так как там они проходят необходимые проверки на качество.Токсиколог также перечислил некоторые внешние признаки ядовитых грибов.По его словам, у белой поганки на ножке висит белое кольцо и центр шляпки темнее, чем края. Ядовитые лисички имеют красный оттенок, обычные лисички – желто-белый."На белый гриб похожи желчный и сатанинский. Отличие — темная сетка по ножке у ядовитых грибов, а у сатанинского гриба — красноватая ножка", - рассказал он.Кроме того, токсиколог подчеркнул, что чем ярче вкус у гриба, тем больше вероятности, что он ядовитый. У съедобных грибов должен быть характерный пресноватый вкус.
https://crimea.ria.ru/20220727/v-gorakh-kryma-semya-peterburzhtsev-otravilas-neizvestnymi-gribami-1123970481.html
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совет эксперта, общество, здоровье
Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога
Токсиколог Кутушов: Чем ярче вкус, тем больше вероятности, что гриб ядовитый
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым.
Съедобные грибы легко перепутать с ядовитыми, однако отличить их по внешнему виду возможно. Об этом в комментарии "Газете.Ru"
сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов.
В первую очередь, эксперт рекомендует покупать грибы в супермаркетах, так как там они проходят необходимые проверки на качество.
"Там они сертифицированы. Ядовитые грибы в магазин не привезут, и магазины закупают грибы оптом у крупных поставщиков. На рынке больше шансов ошибиться", - подчеркнул Кутушов.
Токсиколог также перечислил некоторые внешние признаки ядовитых грибов.
По его словам, у белой поганки на ножке висит белое кольцо и центр шляпки темнее, чем края. Ядовитые лисички имеют красный оттенок, обычные лисички – желто-белый.
"На белый гриб похожи желчный и сатанинский. Отличие — темная сетка по ножке у ядовитых грибов, а у сатанинского гриба — красноватая ножка", - рассказал он.
Кроме того, токсиколог подчеркнул, что чем ярче вкус у гриба, тем больше вероятности, что он ядовитый. У съедобных грибов должен быть характерный пресноватый вкус.
"Ядовитым может стать и съедобный гриб, если он перезревший. Если шляпка у гриба выпуклая, как купол, значит он уже выпустил споры, и в нем формируется яд. Это основная причина отравлений", – заявил Кутушов.