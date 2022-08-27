https://crimea.ria.ru/20220827/kak-nauchitsya-otlichat-yadovitye-griby---sovety-toksikologa-1124305110.html

Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога

Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Как научиться отличать ядовитые грибы - советы токсиколога

Съедобные грибы легко перепутать с ядовитыми, однако отличить их по внешнему виду возможно. Об этом в комментарии "Газете.Ru" сообщил врач-токсиколог Михаил... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T08:25

2022-08-27T08:25

2022-08-27T08:25

совет эксперта

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Съедобные грибы легко перепутать с ядовитыми, однако отличить их по внешнему виду возможно. Об этом в комментарии "Газете.Ru" сообщил врач-токсиколог Михаил Кутушов.В первую очередь, эксперт рекомендует покупать грибы в супермаркетах, так как там они проходят необходимые проверки на качество.Токсиколог также перечислил некоторые внешние признаки ядовитых грибов.По его словам, у белой поганки на ножке висит белое кольцо и центр шляпки темнее, чем края. Ядовитые лисички имеют красный оттенок, обычные лисички – желто-белый."На белый гриб похожи желчный и сатанинский. Отличие — темная сетка по ножке у ядовитых грибов, а у сатанинского гриба — красноватая ножка", - рассказал он.Кроме того, токсиколог подчеркнул, что чем ярче вкус у гриба, тем больше вероятности, что он ядовитый. У съедобных грибов должен быть характерный пресноватый вкус.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-gorakh-kryma-semya-peterburzhtsev-otravilas-neizvestnymi-gribami-1123970481.html

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совет эксперта, общество, здоровье