https://crimea.ria.ru/20220826/zharkiy-uikend-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-poslednie-vykhodnye-leta-1124299662.html
Жаркий уикенд: какой будет погода в Крыму в последние выходные лета
Жаркий уикенд: какой будет погода в Крыму в последние выходные лета - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Жаркий уикенд: какой будет погода в Крыму в последние выходные лета
В выходные в Крыму ожидается до +32 градусов тепла, в субботу местами кратковременные дожди, а в воскресенье исключительно солнце. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T18:11
2022-08-26T18:11
2022-08-26T18:11
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидается до +32 градусов тепла, в субботу местами кратковременные дожди, а в воскресенье исключительно солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье на полуострове прогнозируется идеальная погода – будет ясно, тепло и без осадков."Будет повышен атмосферный фон, не ожидается никаких осадков. В ночные часы и под утро не прохладнее +16…21, в дневные воздух прогреется до +32 градусов. С таким же прогнозом зайдем в начало следующей недели ", - добавил Тишковец.По оценкам ФОБОС, в первой половине недели сохранится устойчивая сухая, солнечная погода с температурным фоном на несколько градусов выше нормы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крым
Жаркий уикенд: какой будет погода в Крыму в последние выходные лета
ФОБОС: в Крыму на выходных до +32 градусов, местами дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым.
В выходные в Крыму ожидается до +32 градусов тепла, в субботу местами кратковременные дожди, а в воскресенье исключительно солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу в ночь без осадков, температура составит +16…21 градус. Днем местами могут собраться кучево-дождевые облака и пройти дожди, даже засверкать зарницы в вечерние часы. Но преобладать все же будет солнце, температура составит +27…32. Ветер не более 3-8 м/с", - рассказал он.
В воскресенье на полуострове прогнозируется идеальная погода – будет ясно, тепло и без осадков.
"Будет повышен атмосферный фон, не ожидается никаких осадков. В ночные часы и под утро не прохладнее +16…21, в дневные воздух прогреется до +32 градусов. С таким же прогнозом зайдем в начало следующей недели ", - добавил Тишковец.
По оценкам ФОБОС, в первой половине недели сохранится устойчивая сухая, солнечная погода с температурным фоном на несколько градусов выше нормы.