https://crimea.ria.ru/20220826/zharkiy-uikend-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-poslednie-vykhodnye-leta-1124299662.html

Жаркий уикенд: какой будет погода в Крыму в последние выходные лета

Жаркий уикенд: какой будет погода в Крыму в последние выходные лета - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Жаркий уикенд: какой будет погода в Крыму в последние выходные лета

В выходные в Крыму ожидается до +32 градусов тепла, в субботу местами кратковременные дожди, а в воскресенье исключительно солнце. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T18:11

2022-08-26T18:11

2022-08-26T18:11

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В выходные в Крыму ожидается до +32 градусов тепла, в субботу местами кратковременные дожди, а в воскресенье исключительно солнце. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье на полуострове прогнозируется идеальная погода – будет ясно, тепло и без осадков."Будет повышен атмосферный фон, не ожидается никаких осадков. В ночные часы и под утро не прохладнее +16…21, в дневные воздух прогреется до +32 градусов. С таким же прогнозом зайдем в начало следующей недели ", - добавил Тишковец.По оценкам ФОБОС, в первой половине недели сохранится устойчивая сухая, солнечная погода с температурным фоном на несколько градусов выше нормы.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, крым