https://crimea.ria.ru/20220826/v-rossii-opredelyat-usloviya-vezda-i-vyezda-inostrantsev--medvedev-1124306825.html

В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев

В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев

Условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России будет регулироваться новым законом, который уже готовится. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T16:07

2022-08-26T16:07

2022-08-26T16:04

российская федерация (россия, рф)

дмитрий медведев

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России будет регулироваться новым законом, который уже готовится. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости."Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", — сказал он на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.По мнению зампреда Совбеза РФ, необходимо также оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации, и проработать порядок финансирования предложенных мер. По его словам, речь идет не только о переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой"."Поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства", — подчеркнул Медведев.

https://crimea.ria.ru/20220701/aksenov-ozhidanie-na-vezde-v-krym-sokratitsya-do-4-chasov-1123716981.html

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российская федерация (россия, рф), дмитрий медведев, закон и право, общество