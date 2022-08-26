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В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев
В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев
Условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России будет регулироваться новым законом, который уже готовится. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T16:07
2022-08-26T16:04
российская федерация (россия, рф)
дмитрий медведев
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России будет регулироваться новым законом, который уже готовится. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости."Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", — сказал он на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.По мнению зампреда Совбеза РФ, необходимо также оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации, и проработать порядок финансирования предложенных мер. По его словам, речь идет не только о переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой"."Поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства", — подчеркнул Медведев.
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российская федерация (россия, рф), дмитрий медведев, закон и право, общество
В России определят условия въезда и выезда иностранцев — Медведев

Условия въезда и выезда иностранцев будет регулировать закон — Медведев

16:07 26.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКрымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой
Крымский участок границы России и Украины. Пограничный пункт Джанкой - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в России будет регулироваться новым законом, который уже готовится. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
"Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", — сказал он на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
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По мнению зампреда Совбеза РФ, необходимо также оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации, и проработать порядок финансирования предложенных мер. По его словам, речь идет не только о переоснащении миграционных служб, "но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой".
"Поскольку въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства", — подчеркнул Медведев.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Дмитрий МедведевЗакон и правоОбщество
 
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