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В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде
В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде - РИА Новости Крым, 26.08.2022
В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T16:32
2022-08-26T16:32
ситуация на дорогах крыма
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Авария произошла в селе Льговское. 34-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по автодороге со стороны Курского в направлении Золотого Поля, допустил наезд на 13-летнего ребенка на велосипеде Stels."Установлено, что мальчик неожиданно совершил выезд на проезжую часть дороги, непосредственно перед проезжавшим автомобилем", - говорится в сообщении.В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с телесными повреждениями доставлен в детскую больницу города Феодосия.Ранее в Крыму возбудили уголовное дело после наезда автобуса на четырех пешеходов на автостанции в Феодосии. В результате ДТП три человека получили различные травмы и были доставлены в больницу, еще одному медики оказали помощь на месте.
https://crimea.ria.ru/20220202/v-sevastopole-pod-kolesami-gruzovika-pogib-velosipedist-1122246877.html
https://crimea.ria.ru/20220812/v-simferopole-voditel-sbil-nasmert-muzhchinu-i-skrylsya-1124145942.html
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РИА Новости Крым
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96
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крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде

В Крыму 13-летний ребенок угодил под колеса легковушки, он в больнице

16:32 26.08.2022
 
© МВД по Республике КрымВ Кировском районе водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде
В Кировском районе водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Авария произошла в селе Льговское. 34-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по автодороге со стороны Курского в направлении Золотого Поля, допустил наезд на 13-летнего ребенка на велосипеде Stels.
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"Установлено, что мальчик неожиданно совершил выезд на проезжую часть дороги, непосредственно перед проезжавшим автомобилем", - говорится в сообщении.
В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с телесными повреждениями доставлен в детскую больницу города Феодосия.
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