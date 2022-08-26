https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-pod-kolesa-legkovushki-popal-rebenok-na-velosipede-1124308315.html

В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде

В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде - РИА Новости Крым, 26.08.2022

В Крыму под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T16:32

2022-08-26T16:32

2022-08-26T16:32

ситуация на дорогах крыма

крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу после ДТП в Кировском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Авария произошла в селе Льговское. 34-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по автодороге со стороны Курского в направлении Золотого Поля, допустил наезд на 13-летнего ребенка на велосипеде Stels."Установлено, что мальчик неожиданно совершил выезд на проезжую часть дороги, непосредственно перед проезжавшим автомобилем", - говорится в сообщении.В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с телесными повреждениями доставлен в детскую больницу города Феодосия.Ранее в Крыму возбудили уголовное дело после наезда автобуса на четырех пешеходов на автостанции в Феодосии. В результате ДТП три человека получили различные травмы и были доставлены в больницу, еще одному медики оказали помощь на месте.

https://crimea.ria.ru/20220202/v-sevastopole-pod-kolesami-gruzovika-pogib-velosipedist-1122246877.html

https://crimea.ria.ru/20220812/v-simferopole-voditel-sbil-nasmert-muzhchinu-i-skrylsya-1124145942.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия