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Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ
На востоке Латвии в Балвском крае рабочие отказываются сносить советские памятники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T17:28
2022-08-26T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На востоке Латвии в Балвском крае рабочие отказываются сносить советские памятники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Речь идет о памятнике партизанам Красной армии. Его должны демонтировать и перенести в Музей оккупации Латвии. По словам председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова, работы оценили в 15 тысяч евро. При этом местные рабочие отказываются заниматься сносом памятника, а рабочие других краев требуют сумму в четыре раза больше."Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — приводятся в сообщении слова Максимова.В рижском парке Победы 25 августа завершился сноса памятника Освободителям Риги. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы.
https://crimea.ria.ru/20220514/snos-pamyatnika-v-rige-popadaet-pod-statyu--sledkom-1123230159.html
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РИА Новости Крым
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латвия, в мире
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ

СМИ: в Латвии рабочие отказываются сносить советский памятник партизанам Красной армии

17:28 26.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На востоке Латвии в Балвском крае рабочие отказываются сносить советские памятники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Речь идет о памятнике партизанам Красной армии. Его должны демонтировать и перенести в Музей оккупации Латвии. По словам председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова, работы оценили в 15 тысяч евро. При этом местные рабочие отказываются заниматься сносом памятника, а рабочие других краев требуют сумму в четыре раза больше.
Цветы у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге. - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
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"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — приводятся в сообщении слова Максимова.
В рижском парке Победы 25 августа завершился сноса памятника Освободителям Риги. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы.
 
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