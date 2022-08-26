https://crimea.ria.ru/20220826/rabochie-otkazyvayutsya-snosit-sovetskie-pamyatniki-v-latvii--smi-1124309491.html
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ
На востоке Латвии в Балвском крае рабочие отказываются сносить советские памятники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T17:28
2022-08-26T17:28
2022-08-26T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На востоке Латвии в Балвском крае рабочие отказываются сносить советские памятники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Речь идет о памятнике партизанам Красной армии. Его должны демонтировать и перенести в Музей оккупации Латвии. По словам председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова, работы оценили в 15 тысяч евро. При этом местные рабочие отказываются заниматься сносом памятника, а рабочие других краев требуют сумму в четыре раза больше."Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — приводятся в сообщении слова Максимова.В рижском парке Победы 25 августа завершился сноса памятника Освободителям Риги. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы.
https://crimea.ria.ru/20220514/snos-pamyatnika-v-rige-popadaet-pod-statyu--sledkom-1123230159.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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латвия, в мире
Рабочие отказываются сносить советские памятники в Латвии — СМИ
СМИ: в Латвии рабочие отказываются сносить советский памятник партизанам Красной армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На востоке Латвии в Балвском крае рабочие отказываются сносить советские памятники, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Речь идет о памятнике партизанам Красной армии. Его должны демонтировать и перенести в Музей оккупации Латвии. По словам председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова, работы оценили в 15 тысяч евро. При этом местные рабочие отказываются заниматься сносом памятника, а рабочие других краев требуют сумму в четыре раза больше.
"Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории", — приводятся в сообщении слова Максимова.
В рижском парке Победы 25 августа завершился сноса памятника Освободителям Риги. Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монументы.