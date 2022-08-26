https://crimea.ria.ru/20220826/pvo-otrazila-massirovannuyu-raketnuyu-ataku-na-kherson-1124307399.html

ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон

ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон - РИА Новости Крым, 26.08.2022

ПВО отразила массированную ракетную атаку на Херсон

Массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон отразила система ПВО, практически все залпы сбиты, разрушений нет. Об этом сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T16:17

2022-08-26T16:17

2022-08-26T16:18

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Массированную ракетную атаку украинских войск на Херсон отразила система ПВО, практически все залпы сбиты, разрушений нет. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости."Было много обстрелов. Практические все сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", — сказал Стремоусов.Накануне под обстрелом оказался Антоновский мост. По словам Стремоусова, ПВО отработала практически все ракеты, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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https://crimea.ria.ru/20220826/ukraina-perebila-poslednyuyu-liniyu-peredachi-iz-zaes-1124300859.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия