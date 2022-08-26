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Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны
Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны
Понесшие большие потери и утратившие боеспособность подразделения ВСУ под Донецком, а также в Харьковской области покинули боевые позиции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T13:51
2022-08-26T13:51
2022-08-26T13:53
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Понесшие большие потери и утратившие боеспособность подразделения ВСУ под Донецком, а также в Харьковской области покинули боевые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 9 пунктов управления ВСУ. В том числе в ДНР (районы Яковлевки, Шевченко, Соледара и Отрадного) и Харьковской области (города Чугуев и Дергачи). А также под Лозовым в Херсонской области, Николаевом и в селе Партизанское Николаевской области.Уничтожена живая сила и военная техника противника в 163-х районах военных действий.Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили американская гаубицу М777 на позициях, с которых производился обстрел территории Запорожской атомной электростанции.
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина
Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны
Минобороны РФ: подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР
13:51 26.08.2022 (обновлено: 13:53 26.08.2022)