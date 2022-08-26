https://crimea.ria.ru/20220826/podrazdeleniya-vsu-ostavili-pozitsii-na-kharkovschine-i-v-dnr--minoborony--1124303446.html

Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны

Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Подразделения ВСУ оставили позиции на Харьковщине и в ДНР – Минобороны

Понесшие большие потери и утратившие боеспособность подразделения ВСУ под Донецком, а также в Харьковской области покинули боевые позиции. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T13:51

2022-08-26T13:51

2022-08-26T13:53

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245814_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4e9aed3db41f86064d6cb129540f5136.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Понесшие большие потери и утратившие боеспособность подразделения ВСУ под Донецком, а также в Харьковской области покинули боевые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 9 пунктов управления ВСУ. В том числе в ДНР (районы Яковлевки, Шевченко, Соледара и Отрадного) и Харьковской области (города Чугуев и Дергачи). А также под Лозовым в Херсонской области, Николаевом и в селе Партизанское Николаевской области.Уничтожена живая сила и военная техника противника в 163-х районах военных действий.Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили американская гаубицу М777 на позициях, с которых производился обстрел территории Запорожской атомной электростанции.

https://crimea.ria.ru/20220826/tri-vzvoda-rszo-i-dva-vzvoda-gaubits-vsu-unichtozheny--minoborony-1124302616.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, украина