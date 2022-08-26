https://crimea.ria.ru/20220826/krymchanin-pyrnul-nozhom-svoyu-znakomuyu-i-brosil-umirat-na-ulitse-1124305431.html
Крымчанин пырнул ножом свою знакомую и бросил умирать на улице
Крымчанин пырнул ножом свою знакомую и бросил умирать на улице - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Крымчанин пырнул ножом свою знакомую и бросил умирать на улице
Житель Красноперекопского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T15:18
2022-08-26T15:18
2022-08-26T15:18
крым
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в мае текущего года. Мужчина в своем доме распивал спиртное с 38-летней знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он ударил женщину кухонным ножом. После этого мужчина решил скрыть следы убийства и под покровом ночи вынес ее во двор дома, где последнюю утром мертвой обнаружила дворник.Обвинительное заключение утверждено, дело готовится к передаче в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.
https://crimea.ria.ru/20220822/krymchanku-osudili-za-napadenie-s-nozhom-na-sozhitelya-1124247200.html
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крым, происшествия, прокуратура республики крым
Крымчанин пырнул ножом свою знакомую и бросил умирать на улице
Житель Крыма пойдет под суд за убийство своей знакомой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел в мае текущего года. Мужчина в своем доме распивал спиртное с 38-летней знакомой. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой он ударил женщину кухонным ножом. После этого мужчина решил скрыть следы убийства и под покровом ночи вынес ее во двор дома, где последнюю утром мертвой обнаружила дворник.
Обвинительное заключение утверждено, дело готовится к передаче в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу.