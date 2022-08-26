https://crimea.ria.ru/20220826/dlya-chego-samolet-nato-priblizilsya-k-krymskomu-mostu--voennyy-ekspert-1124302065.html

Для чего самолет НАТО приблизился к Крымскому мосту – военный эксперт

Для чего самолет НАТО приблизился к Крымскому мосту – военный эксперт - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Для чего самолет НАТО приблизился к Крымскому мосту – военный эксперт

Появление самолета-разведчика НАТО в зоне напротив Крымского моста – элемент рутинной разведки в Черном море, с помощью которой альянс надеется вскрыть... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T14:07

2022-08-26T14:07

2022-08-26T14:07

радио "спутник в крыму"

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безопасность республики крым и севастополя

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Появление самолета-разведчика НАТО в зоне напротив Крымского моста – элемент рутинной разведки в Черном море, с помощью которой альянс надеется вскрыть российские системы ПВО. Такое мнение высказал исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев.Ранее сообщалось, что сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал полет самолета королевских ВВС Великобритании RC-135W над акваторией Черного моря. Борт сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста и последовал в обратном направлении, достигнув территории Румынии."Подобного рода рейды осуществлялись и осуществляются постоянно. В данном случае ведется рутинная разведка. На фоне нашей специальной военной операции в НАТО стремятся вскрыть нашу систему противовоздушной обороны, пытаются записать частоты наших станций, проводят визуальное наблюдение", – сказал Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт также напомнил, что уже не только в Киеве, но и в странах НАТО говорят о том, что Крымский мост является "законной военной целью" для Украины.По словам Горбачева, подобные действия наглядно подтверждают, что НАТО является фактическим участником украинского военного конфликта."В контексте всего этого и осуществляются полеты. Надо это все внимательно отслеживать, быть бдительными и отгонять эти самолеты от наших границ. Такие инструменты у наших военных имеются", – добавил аналитик.

https://crimea.ria.ru/20220818/v-kerchi-u-krymskogo-mosta-sbit-ukrainskiy-bespilotnik-1124214158.html

https://crimea.ria.ru/20220826/v-krymu-v-otvet-na-novye-fantazii-kieva-napomnili-kak-prognali-nato-1124300556.html

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крым, нато, безопасность республики крым и севастополя, великобритания, мнения, специальная военная операция рф на украине