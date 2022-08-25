https://crimea.ria.ru/20220825/vnezapno-britanskie-uchenye-zayavili-o-polze-gelmintov-1124295607.html

Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов

Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов

Гельминты могут помочь в борьбе со старением организма своего носителя. Об этом говорится в исследовании британских ученых Брюса Жанга и Девида Гемса,... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T21:09

2022-08-25T21:09

2022-08-25T21:09

наука и технологии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Гельминты могут помочь в борьбе со старением организма своего носителя. Об этом говорится в исследовании британских ученых Брюса Жанга и Девида Гемса, опубликованном в журнале eLife."После успехов, достигнутых в прошлом столетии в устранении зла гельминтозов, сейчас самое время для дальнейшего изучения их возможных преимуществ, особенно для нашего стареющего населения", - считают ученые.Но главное полезное свойство гельминтов, по версии ученых, - противовоспалительное. Поскольку именно воспалительные процессы в организме запускают процессы старения, исследователи предлагают использовать гельминтотерапию для омоложения.Подчеркивается, что во всех случаях речь идет только о небольшом количестве паразитов, которые медики могли бы "подселять" в человеческое тело и контролировать все процессы, чтобы не допустить вредных последствий от такого соседства. Отмечается также, что все выводы были сделаны в результате экспериментов с лабораторными мышами.Ранее специалисты колледжа медицинских наук Университета Мекелле в Эфиопии пришли к выводу, что кишечные паразиты снижают риск тяжелой формы COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, здоровье