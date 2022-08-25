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Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов
Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов
Гельминты могут помочь в борьбе со старением организма своего носителя. Об этом говорится в исследовании британских ученых Брюса Жанга и Девида Гемса,... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T21:09
2022-08-25T21:09
наука и технологии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Гельминты могут помочь в борьбе со старением организма своего носителя. Об этом говорится в исследовании британских ученых Брюса Жанга и Девида Гемса, опубликованном в журнале eLife."После успехов, достигнутых в прошлом столетии в устранении зла гельминтозов, сейчас самое время для дальнейшего изучения их возможных преимуществ, особенно для нашего стареющего населения", - считают ученые.Но главное полезное свойство гельминтов, по версии ученых, - противовоспалительное. Поскольку именно воспалительные процессы в организме запускают процессы старения, исследователи предлагают использовать гельминтотерапию для омоложения.Подчеркивается, что во всех случаях речь идет только о небольшом количестве паразитов, которые медики могли бы "подселять" в человеческое тело и контролировать все процессы, чтобы не допустить вредных последствий от такого соседства. Отмечается также, что все выводы были сделаны в результате экспериментов с лабораторными мышами.Ранее специалисты колледжа медицинских наук Университета Мекелле в Эфиопии пришли к выводу, что кишечные паразиты снижают риск тяжелой формы COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220806/salmonella-i-kishechnaya-palochka-chto-mozhno-sest-vmeste-s-fruktami-1124085120.html
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наука и технологии, здоровье
Внезапно: британские ученые заявили о пользе гельминтов

Британские ученые пришли к выводу, что паразиты продлевают молодость

21:09 25.08.2022
 
© Фото: pixabayМикроскоп
Микроскоп
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Гельминты могут помочь в борьбе со старением организма своего носителя. Об этом говорится в исследовании британских ученых Брюса Жанга и Девида Гемса, опубликованном в журнале eLife.
"После успехов, достигнутых в прошлом столетии в устранении зла гельминтозов, сейчас самое время для дальнейшего изучения их возможных преимуществ, особенно для нашего стареющего населения", - считают ученые.
По их данным, глисты способны быть полезны по аналогии с полезными бактериями, и могут, в частности, влиять на иммунную систему человека для собственной выживаемости в теле носителя. Тем более актуально использовать их возможности на фоне массового употребления антибиотиков, из-за которых человек потерял много полезных микробных видов. Жанг и Гемс считают, что паразиты способны улучшать самые разные состояния, вплоть до онкологических, также с ними можно быстрее похудеть.
Но главное полезное свойство гельминтов, по версии ученых, - противовоспалительное. Поскольку именно воспалительные процессы в организме запускают процессы старения, исследователи предлагают использовать гельминтотерапию для омоложения.
Подчеркивается, что во всех случаях речь идет только о небольшом количестве паразитов, которые медики могли бы "подселять" в человеческое тело и контролировать все процессы, чтобы не допустить вредных последствий от такого соседства. Отмечается также, что все выводы были сделаны в результате экспериментов с лабораторными мышами.
Ранее специалисты колледжа медицинских наук Университета Мекелле в Эфиопии пришли к выводу, что кишечные паразиты снижают риск тяжелой формы COVID-19.
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22:02Главные события и заявления дня: 25 августа
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