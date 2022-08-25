Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами" - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220825/v-sovfede-otsenili-ugrozu-zelenskogo-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124291712.html
В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами"
В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами" - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами"
Украина вряд ли сможет осуществить какую-то масштабную агрессию против Крыма, максимум, что она может сделать – продолжать запускать беспилотники и пытаться... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T16:08
2022-08-25T16:16
мнения
политика
сергей цеков
крым
владимир зеленский (президент украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0a/1119786656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4d4735580e6e935d3abc2f667c0610c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина вряд ли сможет осуществить какую-то масштабную агрессию против Крыма, максимум, что она может сделать – продолжать запускать беспилотники и пытаться проводить точечные диверсии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского.Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка"."То, что они (власти Украины – ред.) сейчас предпринимают, то они и будут делать – запускать беспилотники, совершать какие-то диверсии. Но мы к этому тоже уже готовы, хотя на первых этапах где-то у нас не получалось все предотвращать. Думаю, дальше мы будем работать в этом плане более предметно, системно, и организованно", – сказал Цеков.По мнению политика, пафос и уверенность, с которыми Зеленский обещает "вернуть" Крым, обусловлены его убежденностью в победе США и Европы над Россией.16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" &gt;&gt;Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html
https://crimea.ria.ru/20220824/itogi-sammita-krymskoy-platformy--otsenki-ekspertov-1124279230.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0a/1119786656_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d3ab4d02e467e8af7beea2887dba091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, сергей цеков, крым, владимир зеленский (президент украины), украина
В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами"

Сенатор Цеков спрогнозировал, что может предпринять Украина в отношении Крыма

16:08 25.08.2022 (обновлено: 16:16 25.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСовет Федерации РФ
Совет Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина вряд ли сможет осуществить какую-то масштабную агрессию против Крыма, максимум, что она может сделать – продолжать запускать беспилотники и пытаться проводить точечные диверсии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка".
"То, что они (власти Украины – ред.) сейчас предпринимают, то они и будут делать – запускать беспилотники, совершать какие-то диверсии. Но мы к этому тоже уже готовы, хотя на первых этапах где-то у нас не получалось все предотвращать. Думаю, дальше мы будем работать в этом плане более предметно, системно, и организованно", – сказал Цеков.
По мнению политика, пафос и уверенность, с которыми Зеленский обещает "вернуть" Крым, обусловлены его убежденностью в победе США и Европы над Россией.
"Зеленский понимает, что с нами борется Америка и Европа, и он считает, что США и ЕС проиграть России не могут. Из этой уверенности исходят его заявления о том, что Украина Крым вернет рано или поздно. Не вернет. В ближайшее время Европа почувствует, как сильно она проиграла в экономическом плане, и, думаю, будет делать все для того, чтобы военная операция как можно скорее завершилась", – считает сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский
23 августа, 13:00
Крым: "Шо ты истерику мастыришь?" Или почему Киев вспомнил за полуостров
16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".
В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" >>
Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 17:02Радио "Спутник в Крыму"
Итоги саммита "Крымской платформы" – оценки экспертов
 
МненияПолитикаСергей ЦековКрымВладимир Зеленский (президент Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:44Кто чаще всего нарушает правила посещения заповедников – мнение
17:17Политолог оценил вероятность замены Зеленского на главкома Залужного
16:49Электроснабжение в части Херсонской области восстановлено — администрация
16:37В Севастополе полицейские нашли похищенные награды ветеранов
16:08В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами"
15:40Путин наградил орденами Дроздова, Шакурова и Щедрина
15:13В Мелитополе возобновили подачу электроэнергии — власти
15:01В МИД РФ оценили зловещую скульптуру в честь Украины в Праге
14:51Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ
14:44Следком возбудил дело об унесенном "банане" в Крыму
14:35В Херсоне вслед за светом отключилось водоснабжение
14:34На Запорожской АЭС сработала система безопасности — власти
14:31Медведев об украинском конфликте: есть только полтора сценария
14:05Прокуратура выясняет детали происшествия с унесенным "бананом" в Крыму
13:50ВКС России уничтожили авиатехнику на двух аэродромах ВСУ
13:45Без электричества остались Мелитополь и часть Херсонской области
13:41ВКС России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Каховка"
13:41Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
13:38Евпаториец пойдет под суд за порнографию
13:34В Бахчисарае горит частный жилой дом
Лента новостейМолния