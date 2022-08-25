https://crimea.ria.ru/20220825/v-sovfede-otsenili-ugrozu-zelenskogo-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124291712.html

В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами"

В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами" - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Совфеде оценили угрозу Зеленского "вернуть Крым любыми средствами"

Украина вряд ли сможет осуществить какую-то масштабную агрессию против Крыма, максимум, что она может сделать – продолжать запускать беспилотники и пытаться... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T16:08

2022-08-25T16:08

2022-08-25T16:16

мнения

политика

сергей цеков

крым

владимир зеленский (президент украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина вряд ли сможет осуществить какую-то масштабную агрессию против Крыма, максимум, что она может сделать – продолжать запускать беспилотники и пытаться проводить точечные диверсии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского.Ранее Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. По его словам, это будет "реанимация мирового порядка"."То, что они (власти Украины – ред.) сейчас предпринимают, то они и будут делать – запускать беспилотники, совершать какие-то диверсии. Но мы к этому тоже уже готовы, хотя на первых этапах где-то у нас не получалось все предотвращать. Думаю, дальше мы будем работать в этом плане более предметно, системно, и организованно", – сказал Цеков.По мнению политика, пафос и уверенность, с которыми Зеленский обещает "вернуть" Крым, обусловлены его убежденностью в победе США и Европы над Россией.16 августа Зеленский заявил о создании "совета по деоккупации Крыма. По его словам, совет создан в рамках подготовки к "Крымской платформе".В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма" >>Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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https://crimea.ria.ru/20220824/itogi-sammita-krymskoy-platformy--otsenki-ekspertov-1124279230.html

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2022

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мнения, политика, сергей цеков, крым, владимир зеленский (президент украины), украина