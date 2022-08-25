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В больницах Запорожской области впервые за 30 лет кормят бесплатно
В больницах Запорожской области впервые за 30 лет кормят бесплатно - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В больницах Запорожской области впервые за 30 лет кормят бесплатно
Пациентов больниц Запорожской области впервые за 30 лет обеспечивают бесплатным питанием. Об этом заявил член совета ВГА региона Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T11:36
2022-08-25T11:36
2022-08-25T11:36
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запорожская область
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Пациентов больниц Запорожской области впервые за 30 лет обеспечивают бесплатным питанием. Об этом заявил член совета ВГА региона Владимир Рогов.Директор Департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой, в свою очередь, добавил, что питание уже обеспечивается в больницах трех муниципалитетов, и в ближайшее время практика распространится и на остальные стационары региона.Пенсии в Запорожской области: как получить, сумма и сроки выплат >>"Питание - важный метод лечения многих заболеваний и неотъемлемый компонент профилактических мероприятий. Сегодня обеспечение питанием уже организовано в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском районе. В остальных стационарах организация трехразового питания будет налажена в ближайшее время", - отметил Кучковой.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Люди возвращаются: в Запорожье сообщили о росте численности населения >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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запорожская область, здоровье, общество
В больницах Запорожской области впервые за 30 лет кормят бесплатно
В больницах Запорожской области впервые за 30 лет начали кормить бесплатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Пациентов больниц Запорожской области впервые за 30 лет обеспечивают бесплатным питанием. Об этом заявил член совета ВГА региона Владимир Рогов.
"Сфера здравоохранения в области переходит на работу по российским стандартам, которые нацелены на состояние здоровья людей, а не на бизнес, как это было на Украине. Сейчас впервые за долгие годы пациентов обеспечивают бесплатным трехразовым питанием, которое производится за счет бюджетного финансирования", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Директор Департамента здравоохранения Запорожской области Виктор Кучковой, в свою очередь, добавил, что питание уже обеспечивается в больницах трех муниципалитетов, и в ближайшее время практика распространится и на остальные стационары региона.
"Питание - важный метод лечения многих заболеваний и неотъемлемый компонент профилактических мероприятий. Сегодня обеспечение питанием уже организовано в Мелитополе, Энергодаре, Васильевском районе. В остальных стационарах организация трехразового питания будет налажена в ближайшее время", - отметил Кучковой.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.