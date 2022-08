https://crimea.ria.ru/20220824/volshebnaya-zelen-vrach-nazval-superpoleznyy-produkt-dlya-tekh-komu-za-50-1124261979.html

"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50

здоровье

совет эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Фрукты и овощи полезны в любом возрасте, но есть такой продукт, который должен включить в свой рацион питания каждый человек, разменявший полстолетия. Такое заявление сделал сертифицированный диетолог, член медицинского экспертного совета портала Eat This, Not That Эми Гудсон, его цитирует "ИноСМИ".Он отметил, что для возрастной группы 50+ особенно полезна листовая зелень, подчеркнув, что возглавляет список шпинат.По его словам, листовая зелень — богатый источник питательных веществ, в частности витамина B12, калия и кальция, которые очень важны для тех, кому за 50, так как способствуют здоровому старению организма."Им нужно больше кальция, чтобы поддерживать минеральную плотность костей, больше витамина B12, поскольку его усвоение обычно снижается с возрастом, и больше калия, недостаток которого вызывает беспокойство у всех", – пояснил эксперт.Еще один важный компонент шпината – белок: с возрастом ему следует уделять приоритетное внимание, отмечает диетолог.Кроме того, листовая зелень богата клетчаткой, которая необходима для здоровья сердца и кишечника, а также антиоксидантами, которые помогают организму вести борьбу с инфекциями и воспалениями, добавил эксперт.По словам Гудсона, добавить шпинат в рацион очень легко. Достаточно смешивать зеленые листовые овощи с омлетом на завтрак, добавлять и в салаты или супы.Ранее врач-диетолог Маргарита Королева назвала шпинат в числе продуктов, необходимых для очищения организма.

