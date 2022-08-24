Рейтинг@Mail.ru
"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50 - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220824/volshebnaya-zelen-vrach-nazval-superpoleznyy-produkt-dlya-tekh-komu-za-50-1124261979.html
"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50
"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50 - РИА Новости Крым, 24.08.2022
"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50
Фрукты и овощи полезны в любом возрасте, но есть такой продукт, который должен включить в свой рацион питания каждый человек, разменявший полстолетия. Такое... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T08:48
2022-08-24T08:48
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120975030_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_906d03e4336106696d9936938b4f2e42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Фрукты и овощи полезны в любом возрасте, но есть такой продукт, который должен включить в свой рацион питания каждый человек, разменявший полстолетия. Такое заявление сделал сертифицированный диетолог, член медицинского экспертного совета портала Eat This, Not That Эми Гудсон, его цитирует "ИноСМИ".Он отметил, что для возрастной группы 50+ особенно полезна листовая зелень, подчеркнув, что возглавляет список шпинат.По его словам, листовая зелень — богатый источник питательных веществ, в частности витамина B12, калия и кальция, которые очень важны для тех, кому за 50, так как способствуют здоровому старению организма."Им нужно больше кальция, чтобы поддерживать минеральную плотность костей, больше витамина B12, поскольку его усвоение обычно снижается с возрастом, и больше калия, недостаток которого вызывает беспокойство у всех", – пояснил эксперт.Еще один важный компонент шпината – белок: с возрастом ему следует уделять приоритетное внимание, отмечает диетолог.Кроме того, листовая зелень богата клетчаткой, которая необходима для здоровья сердца и кишечника, а также антиоксидантами, которые помогают организму вести борьбу с инфекциями и воспалениями, добавил эксперт.По словам Гудсона, добавить шпинат в рацион очень легко. Достаточно смешивать зеленые листовые овощи с омлетом на завтрак, добавлять и в салаты или супы.Ранее врач-диетолог Маргарита Королева назвала шпинат в числе продуктов, необходимых для очищения организма.
https://crimea.ria.ru/20220816/arbuznaya-dieta-dietolog-predupredila-o-riskakh-dlya-zdorovya-1124179674.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120975030_105:0:1814:1282_1920x0_80_0_0_60f7b6c3bb276c7fc687e7abcaebc079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, совет эксперта
"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50

Диетолог назвал удивительно полезную для людей в возрасте 50+ листовую зелень

08:48 24.08.2022
 
© Pixabay/ponce_photography Шпинат
Шпинат
© Pixabay/ponce_photography
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Фрукты и овощи полезны в любом возрасте, но есть такой продукт, который должен включить в свой рацион питания каждый человек, разменявший полстолетия. Такое заявление сделал сертифицированный диетолог, член медицинского экспертного совета портала Eat This, Not That Эми Гудсон, его цитирует "ИноСМИ".
Он отметил, что для возрастной группы 50+ особенно полезна листовая зелень, подчеркнув, что возглавляет список шпинат.
"Если мне нужно будет выбрать только один овощ, то я назову листовую зелень, в особенности шпинат", — сказал Гудсон.
По его словам, листовая зелень — богатый источник питательных веществ, в частности витамина B12, калия и кальция, которые очень важны для тех, кому за 50, так как способствуют здоровому старению организма.
"Им нужно больше кальция, чтобы поддерживать минеральную плотность костей, больше витамина B12, поскольку его усвоение обычно снижается с возрастом, и больше калия, недостаток которого вызывает беспокойство у всех", – пояснил эксперт.
Еще один важный компонент шпината – белок: с возрастом ему следует уделять приоритетное внимание, отмечает диетолог.
Кроме того, листовая зелень богата клетчаткой, которая необходима для здоровья сердца и кишечника, а также антиоксидантами, которые помогают организму вести борьбу с инфекциями и воспалениями, добавил эксперт.
Арбуз
16 августа, 21:16
"Арбузная диета": диетолог предупредила о рисках для здоровья
По словам Гудсона, добавить шпинат в рацион очень легко. Достаточно смешивать зеленые листовые овощи с омлетом на завтрак, добавлять и в салаты или супы.
"Бонус — шпинат можно даже смешать с фруктовым коктейлем для дополнительной порции питательных веществ!", – заключил эксперт.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева назвала шпинат в числе продуктов, необходимых для очищения организма.
 
ЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:20Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:05В Донецке из-за обстрелов ВСУ отменили массовые мероприятия
10:03Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
09:55В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
09:54Представитель Эрдогана: позиция Анкары — возвращение Крыма Украине
09:51В США признали, что Украина может лишиться территорий и выхода к морю
09:37В Харькове ВСУ провоцируют огонь по гражданским объектам – МО
09:32В Севастополе пьяному ревнивцу грозит пять лет за угон автомобиля
09:18Чей Крым: в Литве предложили на границе спрашивать россиян о статусе
09:03В Запорожской области ответили на ультиматум Зеленского
08:48"Волшебная зелень": врач назвал суперполезный продукт для тех, кому за 50
08:26Как правильно собрать ребенка в школу - советы эксперта
07:57Автомобильный тоннель в центре Севастополя построят "с нуля"
07:27В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19
07:03Треть россиян согласны меньше зарабатывать и больше отдыхать
03:31В Крыму подешевел отдых
00:01Жаркие тропики в Крыму: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 августа
22:05Главные события и заявления дня: 23 августа
21:39Диетолог назвал простой способ похудеть во сне
Лента новостейМолния