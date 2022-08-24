https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-vyyavleno-bolshe-40-tysyach-novykh-sluchaev-covid-19-1124271458.html
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
В России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя прошлых суток. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:14
2022-08-24T11:14
2022-08-24T11:14
российская федерация (россия, рф)
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя прошлых суток. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19 >>"Выявлен 40 231 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 72 человека. Выздоровели еще 32 876 человек", - говорится в сообщении.Госпитализировано 3 872 человека. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 39 регионах, снижение произошло в 46 субъектах РФ. Коллективный иммунитет к ковиду в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.
https://crimea.ria.ru/20220824/pugayuschaya-statistika-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124270791.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
Оперштаб: в России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, умерли за сутки 72 человека