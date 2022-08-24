https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-vyyavleno-bolshe-40-tysyach-novykh-sluchaev-covid-19-1124271458.html

В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19

В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19

В России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя прошлых суток. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T11:14

2022-08-24T11:14

2022-08-24T11:14

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя прошлых суток. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19 >>"Выявлен 40 231 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 72 человека. Выздоровели еще 32 876 человек", - говорится в сообщении.Госпитализировано 3 872 человека. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 39 регионах, снижение произошло в 46 субъектах РФ. Коллективный иммунитет к ковиду в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.

https://crimea.ria.ru/20220824/pugayuschaya-statistika-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124270791.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии