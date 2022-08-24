Рейтинг@Mail.ru
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-vyyavleno-bolshe-40-tysyach-novykh-sluchaev-covid-19-1124271458.html
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
В России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя прошлых суток. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T11:14
2022-08-24T11:14
российская федерация (россия, рф)
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/14/1121798213_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_b1713c2d543a270d9fa773f498d214a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя прошлых суток. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19 &gt;&gt;"Выявлен 40 231 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 72 человека. Выздоровели еще 32 876 человек", - говорится в сообщении.Госпитализировано 3 872 человека. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 39 регионах, снижение произошло в 46 субъектах РФ. Коллективный иммунитет к ковиду в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.
https://crimea.ria.ru/20220824/pugayuschaya-statistika-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1124270791.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/14/1121798213_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_f981340a4662c3076738c1033d0de519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19

Оперштаб: в России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, умерли за сутки 72 человека

11:14 24.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице
Лечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В России выявлен 40 231 новый случай COVID-19, это почти на 10 тысяч больше показателя прошлых суток. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
В Крыму могут возобновить масочный режим из-за роста заболевших COVID-19 >>
"Выявлен 40 231 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 72 человека. Выздоровели еще 32 876 человек", - говорится в сообщении.
Лечение пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
10:20
Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
Госпитализировано 3 872 человека. Увеличение числа стационарных больных отмечено в 39 регионах, снижение произошло в 46 субъектах РФ. Коллективный иммунитет к ковиду в России на сегодняшний день составляет 7,4%. Полную вакцинацию провели 89 423 801 раз.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В ходе наступления на донецком направлении уничтожено 600 военных ВСУ
12:32Убийством главы ВГА Михайловки занялся Следком России
12:27Вернут ли в России масочный режим
12:20Президент Латвии решил изолировать русских
12:19Учитель воскресной школы зарезал настоятеля церкви в Подмосковье
12:15Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт
12:10В Донецке горит здание ТЦ после обстрела ВСУ: что известно
11:57Сенатор призвала объявить Украину страной-террористом
11:45Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине
11:43Крым получит 165 млн рублей на пляжи и организацию мероприятий
11:21Венгрия не будет вводить визовые ограничения для россиян
11:14В России выявлено больше 40 тысяч новых случаев COVID-19
11:08Шойгу озвучил цель США на Украине
11:01В Крыму предложили главе МИД Литвы учить слово "паляниця"
10:45Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине
10:20Пугающая статистика: сколько новых случаев COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:05В Донецке из-за обстрелов ВСУ отменили массовые мероприятия
10:03Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
09:55В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
09:54Представитель Эрдогана: позиция Анкары — возвращение Крыма Украине
Лента новостейМолния