https://crimea.ria.ru/20220824/tret-rossiyan-soglasny-menshe-zarabatyvat-i-bolshe-otdykhat-1124261809.html

Треть россиян согласны меньше зарабатывать и больше отдыхать

Треть россиян согласны меньше зарабатывать и больше отдыхать - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Треть россиян согласны меньше зарабатывать и больше отдыхать

Треть жителей России согласны пожертвовать частью заработка ради возможности получить больше свободного времени. К такому выводу по результатам исследования... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T07:03

2022-08-24T07:03

2022-08-24T07:03

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Треть жителей России согласны пожертвовать частью заработка ради возможности получить больше свободного времени. К такому выводу по результатам исследования пришли аналитики портала "Работа.ру", сообщает РИА Новости.Участие в августовском опросе приняли 3 800 экономически активных россиян из всех регионов страны. Согласно полученным данным, каждый третий (36%) житель РФ хотел бы отдыхать три дня в неделю.Чтобы дней для отдыха стало больше, каждый пятый согласен на сокращение заработка до 10%. А каждый десятый готов пожертвовать до 20% дохода ради дополнительных выходных. На урезание дохода 30% и более согласны только 2% респондентов.Отмечается, что 43% россиян устраивает наличие двух выходных в неделю. За один выходной высказались 6% опрошенных.Большинство россиян (65%) не готовы зарабатывать меньше ради увеличения числа выходных дней.До этого сообщалось, что сменить место работы ближайшей осенью хотели бы около 40 процентов россиян. При этом каждый пятый недавно поменял работодателя.Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил динамику роста числа фрилансеров в России.

https://crimea.ria.ru/20210820/chetyrekhdnevnaya-rabochaya-nedelya-v-sovfede-ozvuchili-osnovnoe-uslovie-1120579638.html

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общество