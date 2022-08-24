https://crimea.ria.ru/20220824/massovoe-otklyuchenie-v-simferopole--pochti-40-ulits-ostanutsya-bez-vody-1124270372.html

Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды

Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды

Почти 40 улиц в центре Симферополя останутся без воды на полтора дня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T10:03

2022-08-24T10:03

2022-08-24T10:03

крым

симферополь

вода в крыму

городская среда

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Почти 40 улиц в центре Симферополя останутся без воды на полтора дня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма"."В связи с выполнением строительно-монтажных работ на улице Караимская подрядной организацией будут осуществляться очередные переключения на байпас сетей холодного водоснабжения", - говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html

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2022

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крым, симферополь, вода в крыму, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя