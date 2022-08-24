Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
В центре Симферополя почти 40 улиц на полтора дня останутся без воды
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДаже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Почти 40 улиц в центре Симферополя останутся без воды на полтора дня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"В связи с выполнением строительно-монтажных работ на улице Караимская подрядной организацией будут осуществляться очередные переключения на байпас сетей холодного водоснабжения", - говорится в сообщении.
С 23 часов 24 августа и ориентировочно до обеда 26 августа будет ограничено водоснабжение на улицах Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), а также переулках Козлова, Трудовой, Братский, Крылова, Крайний, Каменный, Керченский и ряде прилегающих улиц.