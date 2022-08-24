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Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды
Почти 40 улиц в центре Симферополя останутся без воды на полтора дня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T10:03
2022-08-24T10:03
крым
симферополь
вода в крыму
городская среда
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Почти 40 улиц в центре Симферополя останутся без воды на полтора дня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма"."В связи с выполнением строительно-монтажных работ на улице Караимская подрядной организацией будут осуществляться очередные переключения на байпас сетей холодного водоснабжения", - говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
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крым, симферополь, вода в крыму, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Массовое отключение в Симферополе – почти 40 улиц останутся без воды

В центре Симферополя почти 40 улиц на полтора дня останутся без воды

10:03 24.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДаже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки.
Даже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки. - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Почти 40 улиц в центре Симферополя останутся без воды на полтора дня. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"В связи с выполнением строительно-монтажных работ на улице Караимская подрядной организацией будут осуществляться очередные переключения на байпас сетей холодного водоснабжения", - говорится в сообщении.
Счастливенское водохранилище - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 18:14Радио "Спутник в Крыму"
Водный запас Крыма: эксперт заявил о небывалых притоках в августе
С 23 часов 24 августа и ориентировочно до обеда 26 августа будет ограничено водоснабжение на улицах Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская, Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), а также переулках Козлова, Трудовой, Братский, Крылова, Крайний, Каменный, Керченский и ряде прилегающих улиц.
 
КрымСимферопольВода в КрымуГородская средаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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