https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html
Эксперт оценила итоги СВО за полгода для России
Эксперт оценила итоги СВО за полгода для России - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Эксперт оценила итоги СВО за полгода для России
Спустя полгода после начала специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ большинство населения России по-прежнему поддерживают ее проведение, при этом... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T13:39
2022-08-24T13:39
2022-08-24T13:39
специальная военная операция рф на украине
украина
политика
форго
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Спустя полгода после начала специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ большинство населения России по-прежнему поддерживают ее проведение, при этом страна выдержала колоссальное санкционное давление Запада и продолжает борьбу за собственное будущее. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Оценивая итоги СВО за полгода с внутренних позиций, эксперт отметила, что в России произошла очередная консолидация народа вокруг действий президента и подъем патриотических настроений. Аналогичная ситуация отмечалась социологами после возвращения Крыма в Россию в 2014 году. Тогда в политический обиход вошло выражение "крымский консенсус", сейчас речь идет о "донбасском консенсусе".Что касается мирового сообщества, то здесь можно констатировать разделение по отношению к действиям России в таком же соотношении, как и в самой РФ, считает специалист. Так, меньшинство, присвоившее себе статус так называемых "демократических и цивилизованных стран", пытается диктовать и навязать свои правила большинству государств, причем эти новые правила нарушают международные нормы, но укладываются в антироссийскую политику, пояснила социолог."Результат для коллективного Запада не утешительный. Как в старой поговорке: "Назло кондуктору – куплю билет и пойду пешком". Так и в странах нынешней "антироссийской коалиции" – назло России они готовы уничтожить собственные экономики и граждан", – отметила Киселева.По словам социолога, создается впечатление, что каждый руководитель стран "коллективного Запада" нанял штат "антисоветчиков", но не в привычном смысле слова – противники Советского Союза, а в новом его понимании – дающие советы, которые ухудшают положение дел. Итогом этих антисоветов является резкое ухудшение социально-экономического положения в этих государствах.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область, приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220824/chto-stoit-za-slovami-trass-o-primenenii-yadernogo-oruzhiya--ekspert-1124272764.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, политика, форго, наталья киселева
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Спустя полгода после начала специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ большинство населения России по-прежнему поддерживают ее проведение, при этом страна выдержала колоссальное санкционное давление Запада и продолжает борьбу за собственное будущее. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Оценивая итоги СВО за полгода с внутренних позиций, эксперт отметила, что в России произошла очередная консолидация народа вокруг действий президента и подъем патриотических настроений. Аналогичная ситуация отмечалась социологами после возвращения Крыма в Россию в 2014 году. Тогда в политический обиход вошло выражение "крымский консенсус", сейчас речь идет о "донбасском консенсусе".
"По данным опросов ВЦИОМ, поддержка проведения специальной военной операции в первый месяц выросла на 10% и остается на таком же уровне, составляя подавляющее большинство от опрошенных респондентов. При этом доля тех, кто не поддерживает действия по обеспечению безопасности России, а СВО в первую очередь направлена на это, не превышает 20%", – констатировала Киселева.
Что касается мирового сообщества, то здесь можно констатировать разделение по отношению к действиям России в таком же соотношении, как и в самой РФ, считает специалист. Так, меньшинство, присвоившее себе статус так называемых "демократических и цивилизованных стран", пытается диктовать и навязать свои правила большинству государств, причем эти новые правила нарушают международные нормы, но укладываются в антироссийскую политику, пояснила социолог.
"Результат для коллективного Запада не утешительный. Как в старой поговорке: "Назло кондуктору – куплю билет и пойду пешком". Так и в странах нынешней "антироссийской коалиции" – назло России они готовы уничтожить собственные экономики и граждан", – отметила Киселева.
По словам социолога, создается впечатление, что каждый руководитель стран "коллективного Запада" нанял штат "антисоветчиков", но не в привычном смысле слова – противники Советского Союза, а в новом его понимании – дающие советы, которые ухудшают положение дел. Итогом этих антисоветов является резкое ухудшение социально-экономического положения в этих государствах.
"А Россия выстояла, приспособилась к санкциям и продолжает свою трудную борьбу за собственное будущее с мировым антипорядком, которым руководят США, а их сателлиты только выполняют отведенные им роли – второстепенные, в массовке или обыкновенной жертвы, какую получила Украина", – заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область, приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.