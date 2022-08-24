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Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости
Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости
США направит на Украину новый пакет военной помощи на рекордную сумму в три млрд долларов в честь дня независимости, который украинцы отмечают 24 августа. Об... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T17:31
2022-08-24T17:31
2022-08-24T17:31
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. США направит на Украину новый пакет военной помощи на рекордную сумму в три млрд долларов в честь дня независимости, который украинцы отмечают 24 августа. Об этом сказано в поздравительном обращении американского президента Джо Байдена.Отмечается, что это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.Ранее сообщалось о планах США выделить Украине "военную помощь" на общую сумму 775 миллионов долларов, в том числе речь шла о барражирующих боеприпасах и ЗРК NASAMS.В среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки киевскому режиму оружия из США и Европы, что растягивает сроки СВО и увеличивает число жертв.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина
Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на рекордную сумму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. США направит на Украину новый пакет военной помощи на рекордную сумму в три млрд долларов в честь дня независимости, который украинцы отмечают 24 августа. Об этом сказано в поздравительном обращении американского президента Джо Байдена.
"С гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках инициативы содействия безопасности Украины", — говорится в обращении, которое размещено на сайте Белого дома.
Отмечается, что это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.
Ранее сообщалось о планах США выделить Украине "военную помощь" на общую сумму 775 миллионов долларов, в том числе речь шла о барражирующих боеприпасах и ЗРК NASAMS.
В среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил
, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки киевскому режиму оружия из США и Европы, что растягивает сроки СВО и увеличивает число жертв.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.