https://crimea.ria.ru/20220824/bayden-podarit-ukraine-oruzhie-na-tri-mlrd-ko-dnyu-nezavisimosti-1124280144.html

Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости

Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Байден "подарит" Украине оружие на три млрд ко дню независимости

США направит на Украину новый пакет военной помощи на рекордную сумму в три млрд долларов в честь дня независимости, который украинцы отмечают 24 августа. Об... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T17:31

2022-08-24T17:31

2022-08-24T17:31

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. США направит на Украину новый пакет военной помощи на рекордную сумму в три млрд долларов в честь дня независимости, который украинцы отмечают 24 августа. Об этом сказано в поздравительном обращении американского президента Джо Байдена.Отмечается, что это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.Ранее сообщалось о планах США выделить Украине "военную помощь" на общую сумму 775 миллионов долларов, в том числе речь шла о барражирующих боеприпасах и ЗРК NASAMS.В среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки киевскому режиму оружия из США и Европы, что растягивает сроки СВО и увеличивает число жертв.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220824/ekspert-otsenila-itogi-svo-za-polgoda-dlya-rossii-1124274413.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина