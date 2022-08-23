https://crimea.ria.ru/20220823/vks-rossii-unichtozhili-do-200-natsionalistov-v-dnr-1124260533.html

ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР

ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР - РИА Новости Крым, 23.08.2022

ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожено до 200... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T14:15

2022-08-23T14:15

2022-08-23T14:15

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожено до 200 националистов и 18 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Кроме того, в результате больших потерь в районе Новомихайловки утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении, добавил представитель ведомства.В целом за минувшие сутки российские военные уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также живую силу и военную технику в 164-х районах.Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах в Харьковской области и ДНР.Союзные войска завершают освобождение населенного пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики

https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html

донецкая народная республика (днр)

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, игорь конашенков