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ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР
ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР - РИА Новости Крым, 23.08.2022
ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР
Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожено до 200... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T14:15
2022-08-23T14:15
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожено до 200 националистов и 18 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Кроме того, в результате больших потерь в районе Новомихайловки утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении, добавил представитель ведомства.В целом за минувшие сутки российские военные уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также живую силу и военную технику в 164-х районах.Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах в Харьковской области и ДНР.Союзные войска завершают освобождение населенного пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики
https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, игорь конашенков
ВКС России уничтожили до 200 националистов в ДНР

МО РФ: российские военные уничтожили в ДНР до 200 националистов и 18 единиц техники

14:15 23.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пункты дислокации подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике, уничтожено до 200 националистов и 18 единиц техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой Народной Республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники", – сказал Конашенков на брифинге во вторник.
Кроме того, в результате больших потерь в районе Новомихайловки утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении, добавил представитель ведомства.
В целом за минувшие сутки российские военные уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также живую силу и военную технику в 164-х районах.
Уничтожены семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах в Харьковской области и ДНР.
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Российские войска вышли к админгранице Николаевской области
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Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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