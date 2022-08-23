https://crimea.ria.ru/20220823/v-minoborony-rf-rasskazali-ob-uspekhakh-nastupleniya-v-donbasse-1124259404.html

В Минобороны РФ рассказали об успехах наступления в Донбассе

В Минобороны РФ рассказали об успехах наступления в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Минобороны РФ рассказали об успехах наступления в Донбассе

Союзные войска завершают освобождение населенного пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T13:22

2022-08-23T13:22

2022-08-23T13:24

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Союзные войска завершают освобождение населенного пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.Также в районе населенного пункта Кодема союзные войска блокировали с трех сторон и планомерно уничтожают элитное подразделение ВСУ – 214-й батальон "ОПФОР".Кроме того, в районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html

https://crimea.ria.ru/20220822/pushilin-podgotovka-k-tribunalu-nad-azovtsami-v-dnr-idet-k-zaversheniyu-1124244887.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, игорь конашенков