https://crimea.ria.ru/20220823/v-minoborony-rf-rasskazali-ob-uspekhakh-nastupleniya-v-donbasse-1124259404.html
В Минобороны РФ рассказали об успехах наступления в Донбассе
В Минобороны РФ рассказали об успехах наступления в Донбассе - РИА Новости Крым, 23.08.2022
В Минобороны РФ рассказали об успехах наступления в Донбассе
Союзные войска завершают освобождение населенного пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T13:22
2022-08-23T13:22
2022-08-23T13:24
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Союзные войска завершают освобождение населенного пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.Также в районе населенного пункта Кодема союзные войска блокировали с трех сторон и планомерно уничтожают элитное подразделение ВСУ – 214-й батальон "ОПФОР".Кроме того, в районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html
https://crimea.ria.ru/20220822/pushilin-podgotovka-k-tribunalu-nad-azovtsami-v-dnr-idet-k-zaversheniyu-1124244887.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, игорь конашенков
В Минобороны РФ рассказали об успехах наступления в Донбассе
Минобороны РФ: большая часть Марьинки в ДНР находится под контролем союзных войск
13:22 23.08.2022 (обновлено: 13:24 23.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Союзные войска завершают освобождение населенного пункта Марьинка и продолжают окружение группировки ВСУ в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Успешно развивается наступление на Донецком направлении. Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75 процентов которого уже находится под контролем союзных войск. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки", – сказал Конашенков на брифинге во вторник.
По его словам, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов.
Также в районе населенного пункта Кодема союзные войска блокировали с трех сторон и планомерно уничтожают элитное подразделение ВСУ – 214-й батальон "ОПФОР".
Кроме того, в районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.