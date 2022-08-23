https://crimea.ria.ru/20220823/nanes-32-nozhevykh-raneniya-v-krymu-vynesli-prigovor-mestnomu-zhitelyu-1124264589.html

Нанес 32 ножевых ранения: в Крыму вынесли приговор местному жителю

Нанес 32 ножевых ранения: в Крыму вынесли приговор местному жителю - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Нанес 32 ножевых ранения: в Крыму вынесли приговор местному жителю

Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, ему грозит восемь с половиной лет колонии строгого режима за... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T17:00

2022-08-23T17:00

2022-08-23T17:00

закон и право

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, ему грозит восемь с половиной лет колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Уточняется, что пострадавший скончался на месте от полученных травм. Известно также, что ранее нападавший уже был судим за совершение убийства."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в суде.Также был удовлетворен иск о возмещении компенсации морального вреда на сумму более 1,2 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html

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закон и право, крым, прокуратура республики крым