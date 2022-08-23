https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html
Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин
Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин
Длительное воздержание от секса грозит серьезными последствиями для мужчин, вплоть до импотенции, проблем с простатой и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T20:24
2022-08-23T20:24
2022-08-23T17:06
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Длительное воздержание от секса грозит серьезными последствиями для мужчин, вплоть до импотенции, проблем с простатой и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом со ссылкой на психолога-сексолога Регину Спиридонову сообщает "Газета.ru".Сексолог отметила, что сексуальное воздержание может повлечь за собой не только проблемы с простатой, но и застой крови в органах малого таза."Для мужчин, которые практикуют сексуальное воздержание, риск подобных проблем возрастает в 2-3 раза", — подчеркнула эксперт.Кроме того, отказ от секса может спровоцировать развитие геморроя и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, подытожила она.Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что на уровень полового влечения влияют пиво и тяжелая пища, и подчеркнула, что либидо напрямую зависит от веса человека.
https://crimea.ria.ru/20220811/v-gosdume-prosyat-uzhestochit-nakazanie-za-seks-v-publichnykh-mestakh-1124140457.html
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здоровье
Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин
Сексолог Спиридонова: длительное сексуальное воздержание чревато импотенцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Длительное воздержание от секса грозит серьезными последствиями для мужчин, вплоть до импотенции, проблем с простатой и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом со ссылкой на психолога-сексолога Регину Спиридонову сообщает "Газета.ru".
"Для мужчин отказ от секса имеет серьезные последствия. Слишком длительное воздержание чревато импотенцией. У мужчин, которые пренебрегают регулярной сексуальной жизнью, сильно меняется качество спермы — и не в лучшую сторону. Семенная жидкость скапливается в организме, а секрет простаты вместо того, чтобы смешиваться с ней, поступает в кровь. В результате активность яичек снижается", — объяснила Спиридонова.
Сексолог отметила, что сексуальное воздержание может повлечь за собой не только проблемы с простатой, но и застой крови в органах малого таза.
"Для мужчин, которые практикуют сексуальное воздержание, риск подобных проблем возрастает в 2-3 раза", — подчеркнула эксперт.
Кроме того, отказ от секса может спровоцировать развитие геморроя и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, подытожила она.
Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что на уровень полового влечения влияют пиво и тяжелая пища
, и подчеркнула, что либидо напрямую зависит от веса человека.