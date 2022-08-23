https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html

Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин

Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин

Длительное воздержание от секса грозит серьезными последствиями для мужчин, вплоть до импотенции, проблем с простатой и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T20:24

2022-08-23T20:24

2022-08-23T17:06

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Длительное воздержание от секса грозит серьезными последствиями для мужчин, вплоть до импотенции, проблем с простатой и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом со ссылкой на психолога-сексолога Регину Спиридонову сообщает "Газета.ru".Сексолог отметила, что сексуальное воздержание может повлечь за собой не только проблемы с простатой, но и застой крови в органах малого таза."Для мужчин, которые практикуют сексуальное воздержание, риск подобных проблем возрастает в 2-3 раза", — подчеркнула эксперт.Кроме того, отказ от секса может спровоцировать развитие геморроя и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, подытожила она.Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что на уровень полового влечения влияют пиво и тяжелая пища, и подчеркнула, что либидо напрямую зависит от веса человека.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-gosdume-prosyat-uzhestochit-nakazanie-za-seks-v-publichnykh-mestakh-1124140457.html

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