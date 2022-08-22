https://crimea.ria.ru/20220822/pushilin-podgotovka-k-tribunalu-nad-azovtsami-v-dnr-idet-k-zaversheniyu-1124244887.html
Пушилин: подготовка к трибуналу над "азовцами"* в ДНР идет к завершению
Пушилин: подготовка к трибуналу над "азовцами"* в ДНР идет к завершению - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Пушилин: подготовка к трибуналу над "азовцами"* в ДНР идет к завершению
Следствие в ДНР завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев*, подготовка к трибуналу идет к завершению. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:15
2022-08-22T12:15
2022-08-22T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Следствие в ДНР завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев*, подготовка к трибуналу идет к завершению. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.Он также уточнил, что двадцать три человека уже получили новый статус — они уже являются арестованными.Ранее Пушилин сообщал, что первый трибунал ДНР над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе.В июле сообщалось о готовности для рассмотрения в суде материалов дела в отношении восьми украинских боевиков "Медведи SS" из числа взятых в плен на заводе "Азовсталь", им грозит высшая мера наказания. Отмечалось, что это первая группа боевиков, пленных на "Азовстали", дела которых направляются в суд.20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя, включая подземные сооружения металлургического комбината "Азовсталь", в которых вместе с военными ВСУ укрывались боевики полка "Азов"*.Всего, по данным МО РФ, с 16 мая в плен сдались свыше 2,4 тыс. боевиков "Азова"* и украинских военнослужащих, которые около месяца были заблокированы ВС РФ на территории завода.По данным оборонного ведомства в плену в России на данный момент находится более шести тысяч украинских военных.*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220822/ekspert-otsenil-slova-zelenskogo-o-posledney-cherte-konflikta-na-ukraine-1124244400.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр)
Пушилин: подготовка к трибуналу над "азовцами"* в ДНР идет к завершению
К трибуналу в ДНР готовы 80 эпизодов с участием боевиков "Азова"* — Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Следствие в ДНР завершило работу по 80 эпизодам с участием азовцев*, подготовка к трибуналу идет к завершению. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Подготовка к трибуналу - к первому трибуналу, к первому этапу — идет к завершению. Следственные органы работают. Сейчас от них зависит дата мариупольского первого трибунала. На данный момент можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений именно "Азова"*, — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Он также уточнил, что двадцать три человека уже получили новый статус — они уже являются арестованными.
Ранее Пушилин сообщал
, что первый трибунал ДНР над украинскими боевиками планируют провести в Мариуполе.
В июле сообщалось
о готовности для рассмотрения в суде материалов дела в отношении восьми украинских боевиков "Медведи SS" из числа взятых в плен на заводе "Азовсталь", им грозит высшая мера наказания. Отмечалось, что это первая группа боевиков, пленных на "Азовстали", дела которых направляются в суд.
20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя, включая подземные сооружения металлургического комбината "Азовсталь", в которых вместе с военными ВСУ укрывались боевики полка "Азов"*.
Всего, по данным МО РФ, с 16 мая в плен сдались свыше 2,4 тыс. боевиков "Азова"* и украинских военнослужащих, которые около месяца были заблокированы ВС РФ на территории завода.
По данным оборонного ведомства в плену в России на данный момент находится более шести тысяч украинских военных.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации