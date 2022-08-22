https://crimea.ria.ru/20220822/krymchanka-zaplatit-30-tysyach-za-diskreditatsiyu-rossiyskoy-armii-v-sotssetyakh-1124243167.html

Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях

Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях

Суд в Керчи оштрафовал 46-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T10:20

2022-08-22T10:20

2022-08-22T10:20

крым

керчь

закон и право

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Суд в Керчи оштрафовал 46-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского суда.Суд назначил нарушительнице административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.

https://crimea.ria.ru/20220629/v-sevastopole-osudili-devushku-za-diskreditatsiyu-voennykh-moryakov-1123696836.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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