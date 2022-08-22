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Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях
Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях
Суд в Керчи оштрафовал 46-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T10:20
2022-08-22T10:20
крым
керчь
закон и право
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Суд в Керчи оштрафовал 46-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского суда.Суд назначил нарушительнице административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20220629/v-sevastopole-osudili-devushku-za-diskreditatsiyu-voennykh-moryakov-1123696836.html
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4.7
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крым, керчь, закон и право, специальная военная операция рф на украине
Крымчанка заплатит 30 тысяч за дискредитацию российской армии в соцсетях

Жительницу Керчи оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

10:20 22.08.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Суд в Керчи оштрафовал 46-летнюю местную жительницу на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского суда.
"Жительница Керчи в период с 13 мая по 24 июня в социальной сети "Вконтакте" размещала публикации, дискредитирующие использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности в рамках демилитаризации и денацификации Украины, а также выражала публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях", – говорится в сообщении.
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Суд назначил нарушительнице административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
 
КрымКерчьЗакон и правоСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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