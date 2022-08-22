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COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе
COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.08.2022
COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 190 702 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T10:10
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 190 702 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрировано 225 новых случаев заболевания COVID-19."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 17 человек, выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 112 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.Всего горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением нее. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 001 человек, выздоровели 84 127.Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе зарегистрировали 592 новых случая COVID-19

10:10 22.08.2022 (обновлено: 10:11 22.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ больничном коридоре
В больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 190 702 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 60 133 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 367 человек, за весь период – 181 843", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрировано 225 новых случаев заболевания COVID-19.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 17 человек, выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 112 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
Лечение больных с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 09:19
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Всего горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением нее. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 001 человек, выздоровели 84 127.
Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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