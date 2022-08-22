https://crimea.ria.ru/20220822/covid-19-nastupaet-skolko-sluchaev-v-krymu-i-sevastopole-1124243020.html

COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе

COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.08.2022

COVID-19 наступает: сколько случаев в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 190 702 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T10:10

2022-08-22T10:10

2022-08-22T10:11

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 190 702 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрировано 225 новых случаев заболевания COVID-19."За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированы 17 человек, выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 112 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.Всего горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением нее. По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 88 001 человек, выздоровели 84 127.Все о коронавирусе в Крыму и Севастополе читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе