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Какой сегодня праздник: 22 августа

Какой сегодня праздник: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Какой сегодня праздник: 22 августа

Сегодня Россия отмечает День Государственного флага. А еще этот день вошел в историю благодаря изобретению жидкого мыла и сошедшему с конвейера танку Т-34... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Сегодня Россия отмечает День Государственного флага. А еще этот день вошел в историю благодаря изобретению жидкого мыла и сошедшему с конвейера танку Т-34. Сегодня исполняется 102 года со дня рождения величайшего фантаста XX века Рэя Брэдбери.Что празднуют в миреВ этот день 31 год назад Верховный совет РСФСР принял постановление, согласно которому бело-сине-красное полотнище официально стало Национальным флагом РФ. Через три года власти учредили День Государственного флага России. На самом же деле триколор имеет богатую историю в несколько сотен лет. Его родителем считается Петр I. При нем флаг стал торговым и поднимался на судах. Император самостоятельно нарисовал его образец и установил порядок цветных полос. Однако ряд ученых утверждают, что флаг с двуглавым орлом использовался еще при царе Алексее Михайловиче.Четвертый год подряд 22 августа международное сообщество вспоминает о жертвах актов насилия на основе религии. ООН учредила памятную дату для того, чтобы не допустить возрождения ощущения превосходства одной религии над другой. В организации призывают сделать все возможное, чтобы искоренить ксенофобию, шовинизм и другие формы нетерпимости.Всемирный день растительного молока – еще один молодой праздник, который отмечают веганы. Приверженцы растительной пищи решили популяризировать напиток и за последние годы преуспели в этом деле. Сегодня любое кафе предлагает напитки на основе кокосового, миндального или овсяного молока, а супермаркеты расширяют ассортимент такой продукции.Многим симпатичен новый, совсем несерьезный и неофициальный праздник День катания по радуге. Хотя не совсем понятно, как отмечать дату, пользователям соцсетей это не мешает поздравлять друг друга.Знаменательные события155 лет назад в Англии запатентовали жидкое мыло. Его изобрел Уильям Шепперд, который смешал листья пальмы и порошок из оленьего рога. Почти сразу же новый товар обрел популярность среди хозяек, преимущественно использовавших средство для мытья посуды и стирки. Историки отмечают, что жидкое мыло пытались изготавливать и раньше, но тогда оно получилось слишком густым, и европейцы посчитали его неудобным в использовании.В 1910 году Корея присоединилась к Японии. Соответствующий договор власти стран подписали 22 августа. Он действовал 35 лет, а после поражения Японии во Второй мировой войне был аннулирован.В 1942 году первый танк Т-34 сошел с конвейера Челябинского Кировского завода, после чего было начато конвейерное производство. Этот танк считался самой лучшей и самой массовой средней машиной Великой Отечественной войны.Ровно 15 лет назад российскую теннисистку Марию Шарапову признали "первой ракеткой" мира. В этот день спортсменка впервые в карьере возглавила рейтинг WТА, ей было всего 18 лет.В 2012 году Россия официально стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО).Кто родилсяВ 1862 году родился французский композитор Клод Дебюсси. К наиболее известным его работам относят прелюдию "Послеполуденный отдых фавна" и "Ноктюрны", фортепианные произведения "Детский уголок", "Ящик с игрушками", "Иберия".В 1886 году родилась французская актриса и по совместительству летчица Раймонда де Ларош. Она была первой женщиной, летавшей на аэроплане.102 года назад родился величайший фантаст XX века Рэй Брэдбери. Он обрел широкую известность после публикации романа "Марсианские хроники". Вскоре его "451 градус по Фаренгейту" напечатали в первых номерах журнала Playboy, и о нем узнал весь мир. Он также покорил читателей автобиографией "Вино из одуванчиков", романами "Что-то страшное грядет", "Заполночь" и "Смерть - удел одиноких". В 2007 году Брэдбери получил Пулитцеровскую премию. Он скончался в 2012 году на 92-м году жизни.В 1939 году родился писатель-сказочник Сергей Козлов. По его рассказам были сняты мультфильмы "Ежик в тумане" и "Как львенок и черепаха пели песню".Также в этот день родились актеры Марат Башаров и Равшана Куркова, футболист Артем Дзюба и британская поп-певица Дуа Липа.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости