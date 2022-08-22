Россия отмечает День государственного флага

Как именно выглядело знамя, достоверно не установлено. "Об этом знамени можно с уверенностью сказать только то, что оно было большого размера, с изображением образа Нерукотвореннаго Спаса. Полотнище знамени, по указанию некоторых исследователей, было черное, а по другим – чербное или червчатое, т. е. красное. Размеры знамени неизвестны, а по форме, вероятно, оно было "косынкою", – отмечает Белавенец.

Необходимость в государственном стяге, особенно в торговом флоте, возникла уже при царе Алексее Михайловиче Тишайшем. Тогда-то, как утверждает ответственный секретарь Геральдического совета при президенте РФ Глеб Калашников, появилось привычное нам бело-сине-красное полотнище.

"Флаги обязаны своим рождением новому времени, развитию мореходства, появлению флотов крупных национальных государств. Важной задачей на море было определить, чей перед тобой корабль: можно ли на него напасть, или, наоборот, нужно уносить от него ноги, или к нему нельзя подступиться, потому что это корабль нейтральной державы, или что это свой, которому нужно спешить на помощь. И тогда родились флаги", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Петр Великий в начале царствования строго следовал традициям, введенным отцом. "Когда Посольство Великое отправлялось в Европу, была написана длинная подробная инструкция, что ему надлежит делать. В первом десятке пунктов – а их там чуть не 60 – одним из заданий посольства была покупка белых, синих и красных гарусов на флаги морские", — рассказал геральдист.

После Полтавской битвы в 1709 году, когда Россия стала называться империей, государь захотел обновления решительно во всем, в том числе и знамени. Государственным стал штандарт нового образца – желтый флаг с черным двуглавым орлом, на груди которого в белом щите изображен святой Георгий, побеждающий дракона.

Вернулся триколор – и стал единственным флагом России – только в 1896 году, незадолго до коронации Николая II. "Именно в это время три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Белый цвет символизировал свободу и независимость, синий — цвет Богородицы, покровительницы России, а красный означал державность", — отмечает Павел Белавенец.

После революции 1917 года бело-сине-красный стяг снова был заменен — на красное советское знамя. Вновь триколор поднялся над нашей страной 22 августа 1991 года. Тогда же чрезвычайная сессия Верховного совета РСФСР постановила считать его официальным символом России.

Материал подготовлен на основе открытых источников и информации РИА Новости