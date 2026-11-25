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19-летний крымчанин арестован за дискредитацию российской армии
19-летний крымчанин арестован за дискредитацию российской армии - РИА Новости Крым, 25.11.2026
19-летний крымчанин арестован за дискредитацию российской армии
Суд отправил под административный арест 19-летнего крымчанина за дискредитацию Вооруженных сил РФ и неуважение к государственным символам России. Об этом... РИА Новости Крым, 25.11.2026
2026-11-25T19:26
2026-11-25T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Суд отправил под административный арест 19-летнего крымчанина за дискредитацию Вооруженных сил РФ и неуважение к государственным символам России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний житель Симферополя.В отношении гражданина составлены административные протоколы. В настоящее время молодой человек отбывает административный арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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19-летний крымчанин арестован за дискредитацию российской армии
Полиция Крыма арестовала 19-летнего симферопольца за дискредитацию российской армии