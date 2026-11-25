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Золото и медь: где в России открыли крупные месторождения в 2026 году

Золото и медь: где в России открыли крупные месторождения в 2026 году - РИА Новости Крым, 25.11.2026

Золото и медь: где в России открыли крупные месторождения в 2026 году

С начала 2026 года на территории России открыли 250 месторождений золота, меди, апатитовых руд, цинка и свинца. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2026

2026-11-25T19:19

2026-11-25T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории России открыли 250 месторождений золота, меди, апатитовых руд, цинка и свинца. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды РФ.Крупнейшим стало золоторудное месторождение Морозова в Забайкальском крае с запасами золота в размере 37 тонн и серебра в размере 13,6 тонны.Месторождение медно-никелевых руд Дальнее в Красноярском крае обладает запасами 169,6 тысячи тонн никеля, свыше 8 тысяч тонн кобальта, 250 тысяч тонн меди, 242 тонн платиноидов, 9,5 тонны золота и почти 67 тонн серебра.Также в списке значимых объектов – месторождение свинцово-цинковых руд Рассохинское в Красноярском крае с запасами свыше 145 тысяч тонн цинка, более 36 тысяч тонн свинца, 5,3 тонны серебра и 226 тонн кадмия.В Мурманской области обнаружено месторождение маложелезистых апатитовых руд Гора Южная с запасами 1,1 миллиона тонн апатитовых руд, 20,5 миллиона тонн железных руд и почти 12 тысяч тонн циркония.Среди крупнейших из 11 открытых месторождений углеводородов – газоконденсатное месторождение имени Николая Григорьева в Ямало-Ненецком автономном округе. Его запасы составляют 50,2 миллиарда кубических метров газа."В 2027 году открытия продолжатся. Государство для этого ведет масштабную подготовительную работу. По федеральному проекту “Геология: возрождение легенды” на Дальнем Востоке и в Сибири идут поиски месторождений на 37 объектах по твердым полезным ископаемым", - отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.По его информации, еще на 10 площадях идет разведка углеводородов, а 5 объектов добавятся в 2028 году.Ранее сообщалось, что государственные инвестиции в недропользование в России в ближайшие три года составят 120 миллиардов рублей. Специалисты будут заниматься поиском лития, марганца, титана, урана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит на 500 лет: Цивилев рассказал о запасах угля в РоссииУщерб на 23 миллиона: в Крыму обнаружили незаконную добычу ископаемыхВ России за год открыли новые месторождения золота с запасом 614 тонн

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