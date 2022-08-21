https://crimea.ria.ru/20220821/rossiyskie-voenspetsy-vyyavili-slabye-mesta-oruzhiya-nato-na-ukraine--shoygu-1124238411.html

Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу

Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу

Российские специалисты внимательно изучили захваченные на Украине трофейные образцы западного оружия и знают, как ему противостоять, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T12:32

2022-08-21T12:32

2022-08-21T12:32

специальная военная операция рф на украине

сергей шойгу

украина

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские специалисты внимательно изучили захваченные на Украине трофейные образцы западного оружия и знают, как ему противостоять, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В частности, широко разрекламированные Западом гаубицы М-777, по словам Шойгу, "очень капризные и тяжело ремонтируются"."На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она (гаубица М777 – ред.) очень капризная. В отличие от наших систем, которые просты в обслуживании и ремонте", - отметил он.То же самое касается противотанковых комплексов Javelin, которые, по словам Шойгу, "не так хороши, как хотелось бы тем, кто их продает."Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (комплекса Javelin – ред.) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета", – добавил министр.Шойгу также рассказал о применении ракет "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине, отметив, что они уникальны своими характеристиками.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

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https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html

https://crimea.ria.ru/20220819/ssha-postavyat-kievu-barrazhiruyuschie-boepripasy-i-zrk-nasams--1124229004.html

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