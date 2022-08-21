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Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу
Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу
Российские специалисты внимательно изучили захваченные на Украине трофейные образцы западного оружия и знают, как ему противостоять, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T12:32
2022-08-21T12:32
специальная военная операция рф на украине
сергей шойгу
украина
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские специалисты внимательно изучили захваченные на Украине трофейные образцы западного оружия и знают, как ему противостоять, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В частности, широко разрекламированные Западом гаубицы М-777, по словам Шойгу, "очень капризные и тяжело ремонтируются"."На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она (гаубица М777 – ред.) очень капризная. В отличие от наших систем, которые просты в обслуживании и ремонте", - отметил он.То же самое касается противотанковых комплексов Javelin, которые, по словам Шойгу, "не так хороши, как хотелось бы тем, кто их продает."Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (комплекса Javelin – ред.) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета", – добавил министр.Шойгу также рассказал о применении ракет "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине, отметив, что они уникальны своими характеристиками.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
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специальная военная операция рф на украине, сергей шойгу, украина, армия и флот
Российские военспецы выявили слабые места оружия НАТО на Украине – Шойгу

Шойгу рассказал о слабых местах применяемого на Украине оружия НАТО

12:32 21.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмериканская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине
Американская гаубица М777, захваченная в Лисичанске в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские специалисты внимательно изучили захваченные на Украине трофейные образцы западного оружия и знают, как ему противостоять, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Конечно, им (трофейным оружием – ред.) занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое, это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны, чем его можно поражать, его основные недостатки. Эта работа идет, и, в общем, достаточно успешно", – сказал глава Минобороны в интервью телеканалу "Россия-1".
В частности, широко разрекламированные Западом гаубицы М-777, по словам Шойгу, "очень капризные и тяжело ремонтируются".
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"На выставке показывать их можно. Это хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях она (гаубица М777 – ред.) очень капризная. В отличие от наших систем, которые просты в обслуживании и ремонте", - отметил он.
То же самое касается противотанковых комплексов Javelin, которые, по словам Шойгу, "не так хороши, как хотелось бы тем, кто их продает.
"Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него (комплекса Javelin – ред.) дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета", – добавил министр.
Шойгу также рассказал о применении ракет "Кинжал" в ходе специальной военной операции на Украине, отметив, что они уникальны своими характеристиками.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеСергей ШойгуУкраинаАрмия и флот
 
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