https://crimea.ria.ru/20220821/podozrevaemogo-v-diversiyakh-zaderzhali-v-melitopole-1124236539.html

Подозреваемого в диверсиях задержали в Мелитополе

Подозреваемого в диверсиях задержали в Мелитополе - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Подозреваемого в диверсиях задержали в Мелитополе

Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе подозреваемого в совершении диверсий, у него изъято оружие и взрывчатка, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T09:43

2022-08-21T09:43

2022-08-21T09:45

запорожская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

украина

новая жизнь на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе подозреваемого в совершении диверсий, у него изъято оружие и взрывчатка, сообщает Telegram-канал военно-гражданской администрации города.Глава ВГА Мелитопольского района: о покушении, помощи от Крыма и туристах >>"Подозреваемый вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме. Дома у него выявлено оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, методички по применению военного арсенала, а также символика украинского террористического режима", – говорится в сообщении.Ранее в Мелитополе был предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на опорах ЛЭП.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220720/chto-proiskhodit-na-demilitarizirovannom-zavode-v-melitopole--foto-1123906223.html

запорожская область

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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