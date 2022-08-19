https://crimea.ria.ru/20220819/v-melitopole-predotvratili-terakt-1124226572.html

В Мелитополе предотвратили теракт

В Мелитополе предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 19.08.2022

В Мелитополе предотвратили теракт

В Мелитополе 17 августа предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на опорах ЛЭП. Об этом заявил член главного совета администрации региона... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T17:41

2022-08-19T17:41

2022-08-19T17:52

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

происшествия

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Мелитополе 17 августа предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на опорах ЛЭП. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220815/v-volgogradskoy-oblasti-predotvraschen-gotovivshiysya-kievom-terakt-1124170779.html

https://crimea.ria.ru/20220819/posobnika-sbu-s-rossiyskim-grazhdanstvom-zaderzhali-v-krasnodare--fsb-1124216500.html

запорожская область

мелитополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, мелитополь