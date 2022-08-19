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В Мелитополе предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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В Мелитополе предотвратили теракт
В Мелитополе предотвратили теракт - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Мелитополе предотвратили теракт
В Мелитополе 17 августа предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на опорах ЛЭП. Об этом заявил член главного совета администрации региона... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T17:41
2022-08-19T17:52
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
происшествия
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Мелитополе 17 августа предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на опорах ЛЭП. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220815/v-volgogradskoy-oblasti-predotvraschen-gotovivshiysya-kievom-terakt-1124170779.html
https://crimea.ria.ru/20220819/posobnika-sbu-s-rossiyskim-grazhdanstvom-zaderzhali-v-krasnodare--fsb-1124216500.html
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запорожская область, происшествия, мелитополь
В Мелитополе предотвратили теракт

Член совета ВГА Рогов: в Мелитополе предотвратили теракт спецслужб Зеленского

17:41 19.08.2022 (обновлено: 17:52 19.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь. Арка освободителей
Мелитополь. Арка освободителей - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Мелитополе 17 августа предотвращен теракт, который готовили украинские спецслужбы на опорах ЛЭП. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Полицейские Запорожской области около 12:00 получили сообщение о взрыве в 500 метрах от поста "Южный" Мелитополя. Как выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40", - рассказал Рогов.
Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство.
Сотрудник ФСБ
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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