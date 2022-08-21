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Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО
Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО
Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T16:24
2022-08-21T16:24
2022-08-21T16:46
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Ранее правоохранители сообщили об 11 погибших и трех пострадавших в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области. По данным УМВД, водитель одной из фр выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.Причиной ДТП, по данным УМВД по региону, стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - сказал представитель ведомства журналистам.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО
РИА Новости: число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек
16:24 21.08.2022 (обновлено: 16:46 21.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее правоохранители сообщили об 11 погибших и трех пострадавших в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области. По данным УМВД, водитель одной из фр выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.
"15 человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Причиной ДТП, по данным УМВД по региону, стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
"Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - сказал представитель ведомства журналистам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).