https://crimea.ria.ru/20220821/chislo-zhertv-dtp-v-ulyanovskoy-oblasti-vyroslo-do-15-chelovek-1124241460.html

Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО

Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО

Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T16:24

2022-08-21T16:24

2022-08-21T16:46

происшествия

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/15/1124241439_0:0:686:386_1920x0_80_0_0_222bde728a92077fd8541c5d3516f31b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Ранее правоохранители сообщили об 11 погибших и трех пострадавших в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области. По данным УМВД, водитель одной из фр выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.Причиной ДТП, по данным УМВД по региону, стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками."Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", - сказал представитель ведомства журналистам.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

https://crimea.ria.ru/20220821/devyat-chelovek-pogibli-v-zhutkom-dtp-v-ulyanovskoy-oblasti-1124241090.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)