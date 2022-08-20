https://crimea.ria.ru/20220820/umer-akter-sergey-grigorev--golos-fili-v-spokoynoy-nochi-malyshi-1124230969.html

Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши"

Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши" - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши"

Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T11:32

2022-08-20T11:32

2022-08-20T11:32

утраты

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная.Причина смерти не называется.Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение "актер театра кукол", затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Одного из главных персонажей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014 году. Параллельно работал и в других проектах.После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.*Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура