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Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши" - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши"
Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши" - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши"
Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T11:32
2022-08-20T11:32
утраты
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная.Причина смерти не называется.Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение "актер театра кукол", затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Одного из главных персонажей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014 году. Параллельно работал и в других проектах.После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.*Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
утраты, культура
Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши"

В Израиле скончался актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши!"

11:32 20.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСъемка передачи "Спокойной ночи, малыши"
Съемка передачи Спокойной ночи, малыши - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная.

"Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18.00", - написала Озерная в своем аккаунте в соцсети Facebook*.

Причина смерти не называется.
Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение "актер театра кукол", затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Одного из главных персонажей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014 году. Параллельно работал и в других проектах.
После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.
*Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.
УтратыКультура
 
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