https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-rasskazal-kak-nastupaet-smert-pri-otravlenii-botulotoksinom-1124233471.html
Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином
Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином
Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T17:08
2022-08-20T17:08
2022-08-20T17:08
украина
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень небольших дозах может вызывать смертельное отравление, рассказал РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме доставленных в госпиталь военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".Он рассказал, что ботулотоксин стоял, а может и остается на вооружении в армии США и уточнил, что у американцев даже были бомбы, заряженные этим веществом. Эксперт отметил, что такие бомбы могли быть применены и в Запорожской области. По словам Никулина, ботулотоксин является веществом животного происхождения, а не биологическим оружием. Обычно его используют для отравления, например, воды, или еще каких-либо веществ, используемых человеком. Кроме того, эксперт не исключил, что Украина могла распылить это вещество аэрозольным способом с помощью дронов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, всу (вооруженные силы украины), херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень небольших дозах может вызывать смертельное отравление, рассказал РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме доставленных в госпиталь военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".
"Ботулотоксин проникает в легкие, в общем поражает слизистые – глаза, нос, легкие, и вызывает сильное отравление, зачастую смертельное, причем там смертельная доза очень небольшая, буквально несколько миллиграммов. Прерывается кислородный обмен, блокируется ацетилхолин и человек погибает от удушья, от недостатка кислорода", - сказал Никулин.
Он рассказал, что ботулотоксин стоял, а может и остается на вооружении в армии США и уточнил, что у американцев даже были бомбы, заряженные этим веществом. Эксперт отметил, что такие бомбы могли быть применены и в Запорожской области. По словам Никулина, ботулотоксин является веществом животного происхождения, а не биологическим оружием. Обычно его используют для отравления, например, воды, или еще каких-либо веществ, используемых человеком. Кроме того, эксперт не исключил, что Украина могла распылить это вещество аэрозольным способом с помощью дронов.