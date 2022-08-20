https://crimea.ria.ru/20220820/ekspert-rasskazal-kak-nastupaet-smert-pri-otravlenii-botulotoksinom-1124233471.html

Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином

Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином

Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T17:08

2022-08-20T17:08

2022-08-20T17:08

украина

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Отравляющее вещество ботулотоксин типа "В", которое Украина применила против российских военнослужащих в Запорожской области, поражает слизистые и даже в очень небольших дозах может вызывать смертельное отравление, рассказал РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме доставленных в госпиталь военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа "В".Он рассказал, что ботулотоксин стоял, а может и остается на вооружении в армии США и уточнил, что у американцев даже были бомбы, заряженные этим веществом. Эксперт отметил, что такие бомбы могли быть применены и в Запорожской области. По словам Никулина, ботулотоксин является веществом животного происхождения, а не биологическим оружием. Обычно его используют для отравления, например, воды, или еще каких-либо веществ, используемых человеком. Кроме того, эксперт не исключил, что Украина могла распылить это вещество аэрозольным способом с помощью дронов.

украина

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), херсонская область