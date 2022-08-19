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Свежие или печеные: диетолог рассказала о пользе яблок - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Свежие или печеные: диетолог рассказала о пользе яблок
Свежие или печеные: диетолог рассказала о пользе яблок - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Свежие или печеные: диетолог рассказала о пользе яблок
Яблоки богаты витаминами и полезны в свежем и печеном виде, а вот яблочными пирогами лучше не увлекаться. Такой совет дает главный диетолог департамента... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T20:24
2022-08-19T20:24
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Яблоки богаты витаминами и полезны в свежем и печеном виде, а вот яблочными пирогами лучше не увлекаться. Такой совет дает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день празднования Яблочного Спаса, пишет РИА Новости.По словам Стародубовой, главная польза яблок в витаминах А, В1, В2, С, в фолиевой кислоте и клетчатке. Последней больше всего содержится в кожуре, поэтому фрукт лучше не чистить. Кроме того, кожура богата биофлавоноидами, защищающими мембраны клеток от повреждения.Калорийность яблок небольшая, в среднем 50 – 70 ккал на 100 граммов. А вот яблочными пирогами, джемами и вареньем увлекаться не стоит из-за большого количества добавленного сахара. Эти лакомства лучше заменить яблочными чипсами, которые можно съесть или добавить в чай.Диетолог подчеркивает, что польза яблок не зависит от их цвета, в зависимости от вкусовых предпочтений, можно выбирать любые. Оптимальная дневная порция – два фрукта. Но если вы страдаете аллергическими реакциями или индивидуальной непереносимостью, от них нужно отказаться, а при болезнях ЖКТ, выбирать печеные яблоки.Ранее врач Гейл Торрес назвала продукты-защитники от хронической болезни почек. В их число вошли яблоки.
https://crimea.ria.ru/20211004/ekspert-rasskazala-o-polze-i-vrede-yablok-1121042075.html
https://crimea.ria.ru/20220710/skolko-yagod-i-fruktov-bezopasno-sedat-v-den--rospotrebnadzor--1123797436.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, совет эксперта, здоровье
Свежие или печеные: диетолог рассказала о пользе яблок

Есть яблоки каждый день: диетолог Стародубова назвала оптимальную дневную норму

20:24 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯблоки
Яблоки - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Яблоки богаты витаминами и полезны в свежем и печеном виде, а вот яблочными пирогами лучше не увлекаться. Такой совет дает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в день празднования Яблочного Спаса, пишет РИА Новости.
По словам Стародубовой, главная польза яблок в витаминах А, В1, В2, С, в фолиевой кислоте и клетчатке. Последней больше всего содержится в кожуре, поэтому фрукт лучше не чистить. Кроме того, кожура богата биофлавоноидами, защищающими мембраны клеток от повреждения.
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Калорийность яблок небольшая, в среднем 50 – 70 ккал на 100 граммов. А вот яблочными пирогами, джемами и вареньем увлекаться не стоит из-за большого количества добавленного сахара. Эти лакомства лучше заменить яблочными чипсами, которые можно съесть или добавить в чай.
Диетолог подчеркивает, что польза яблок не зависит от их цвета, в зависимости от вкусовых предпочтений, можно выбирать любые. Оптимальная дневная порция – два фрукта. Но если вы страдаете аллергическими реакциями или индивидуальной непереносимостью, от них нужно отказаться, а при болезнях ЖКТ, выбирать печеные яблоки.
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Ранее врач Гейл Торрес назвала продукты-защитники от хронической болезни почек. В их число вошли яблоки.
 
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