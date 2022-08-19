Рейтинг@Mail.ru
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220819/itogi-vstrechi-erdogana-i-zelenskogo--otsenka-politologa-1124217164.html
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
Прошедшие во Львове переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем не... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T11:07
2022-08-19T11:22
украина
владимир зеленский (президент украины)
реджеп тайип эрдоган
оон
турция
политика
российская федерация (россия, рф)
в мире
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124217130_0:370:2893:1997_1920x0_80_0_0_44d22c42706d9eac3a062b69cb4932a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Прошедшие во Львове переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем не принесли каких-то серьезных результатов, в то же время самим фактом этой встречи Эрдоган подкрепил свой имидж "миротворца". Такое мнение высказал доктор политических наук Александр Ирхин.Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС &gt;&gt;"Если оценивать в целом, значимых итогов как таковых нет. Поднимались три основные темы: вывоз зерна, возможные переговоры Москвы и Киева и Запорожская АЭС. Ни по одной из них существенного результата не достигнуто. Но с точки зрения многовекторной политики Турции, которая отрабатывает на разных направлениях свои интересы, встреча была вполне продуктивна", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Ирхина, Эрдоган стремился подтвердить свою роль "миротворца", прозвучать в этом качестве в мировых СМИ и показать роль Анкары на внешнеполитическом Олимпе. Турецкому лидеру в целом это удалось, считает политолог."Эрдоган уравновешивает свою политику. До этого у него было две встречи с президентом России в Иране и Сочи, на которых в том числе обсуждалась Украины. Чтобы уравновесить ситуацию и отработать прежние саммиты, которые состоялись с участием Ирана и России, президент Турции прилетел на Украину", – полагает Ирхин.Что касается заявлений Зеленского по итогам саммита, другого от президента Украины и не ожидали услышать, отметил аналитик.Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут.По их окончании Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, поскольку не хочет повторения Чернобыльской трагедии. По словам турецкого лидера, на переговорах обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, все трое участников согласились с тем, что ситуация должна быть урегулирована за переговорным столом. Эрдоган также заявил, что намерен доложить об итогах встречи Путину.В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине &gt;&gt;Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с Эрдоганом он обсудил возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия. Он также сообщил, что с генсеком ООН он, помимо вопросов о зерне и Запорожской АЭС, обговорил тему украинских пленных.
https://crimea.ria.ru/20220817/ekspert-nazval-tsel-poezdki-erdogana-na-ukrainu-1124199122.html
https://crimea.ria.ru/20220811/turtsiya-ne-prisoedinitsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam-1124133829.html
https://crimea.ria.ru/20220806/erdogan-predlozhil-putinu-vstretitsya-s-zelenskim-v-turtsii-1124086978.html
украина
турция
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/13/1124217130_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bca89ea30cf409decddcb07c0d235864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган, оон, турция, политика, российская федерация (россия, рф), в мире
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога

Политолог Ирхин о встрече во Львове: итогов нет, Эрдоган дежурно отработал повестку

11:07 19.08.2022 (обновлено: 11:22 19.08.2022)
 
© AFP / DIMITAR DILKOFFПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© AFP / DIMITAR DILKOFF
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Прошедшие во Львове переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем не принесли каких-то серьезных результатов, в то же время самим фактом этой встречи Эрдоган подкрепил свой имидж "миротворца". Такое мнение высказал доктор политических наук Александр Ирхин.
Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС >>
"Если оценивать в целом, значимых итогов как таковых нет. Поднимались три основные темы: вывоз зерна, возможные переговоры Москвы и Киева и Запорожская АЭС. Ни по одной из них существенного результата не достигнуто. Но с точки зрения многовекторной политики Турции, которая отрабатывает на разных направлениях свои интересы, встреча была вполне продуктивна", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 18:13
Эксперт назвал цель поездки Эрдогана на Украину
По словам Ирхина, Эрдоган стремился подтвердить свою роль "миротворца", прозвучать в этом качестве в мировых СМИ и показать роль Анкары на внешнеполитическом Олимпе. Турецкому лидеру в целом это удалось, считает политолог.
"Эрдоган уравновешивает свою политику. До этого у него было две встречи с президентом России в Иране и Сочи, на которых в том числе обсуждалась Украины. Чтобы уравновесить ситуацию и отработать прежние саммиты, которые состоялись с участием Ирана и России, президент Турции прилетел на Украину", – полагает Ирхин.
Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
11 августа, 12:05
Турция не присоединится к антироссийским санкциям
Что касается заявлений Зеленского по итогам саммита, другого от президента Украины и не ожидали услышать, отметил аналитик.
"В нынешних условиях ни один представитель украинского политикума говорить что-то другое не будет и не сможет. За Киевом – достаточно мощная военно-политическая, экономическая, медийная и дипломатическая поддержка Запада, и Киев не может сейчас идти на какой-либо компромисс. Переговорная позиция Украины кардинально изменится, когда, условно говоря, политические центры приятия решений на Украине будут под контролем России", – заключил Ирхин.
Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут.
Президент Украины Владимир Зеленский
6 августа, 16:16
Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции
По их окончании Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, поскольку не хочет повторения Чернобыльской трагедии. По словам турецкого лидера, на переговорах обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, все трое участников согласились с тем, что ситуация должна быть урегулирована за переговорным столом. Эрдоган также заявил, что намерен доложить об итогах встречи Путину.
В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине >>
Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с Эрдоганом он обсудил возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия. Он также сообщил, что с генсеком ООН он, помимо вопросов о зерне и Запорожской АЭС, обговорил тему украинских пленных.
 
Радио "Спутник в Крыму"УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Реджеп Тайип ЭрдоганООНТурцияПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)В мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Помогут ли приюты решить проблемы бездомных животных?
12:59Больше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму
12:46Крымчанина отправили в колонию за участие в крымско-татарском нацбате
12:39Вице-адмирал Соколов подтвердил свое назначение врио командующего ЧФ
12:38Госдеп боится признавать Россию "спонсором терроризма" - СМИ
12:14В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
12:13РНКБ выдал кредит на 1,5 млрд рублей крупнейшему химзаводу Крыма
12:02Что такое хранилище ядерных отходов и чем грозит его повреждение
11:36В Севастополе задолженность по госконтрактам превысила 138 млн рублей
11:27"Перехватить все нереально" - Рогов об усилении защиты ЗАЭС
11:07Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
10:53Запад балансирует на грани – Патрушев
10:22Пособника СБУ с российским гражданством задержали в Краснодаре – ФСБ
10:19Над Черным морем возможны смерчи
10:07Счет на сотни: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:49Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину
09:44Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин
09:33В Севастополе катер ЧФ получил имя погибшего на Украине замкома
09:29Часть Крыма осталась без воды
09:10Защиту Запорожской АЭС усилили из-за возможной провокации Украины
Лента новостейМолния