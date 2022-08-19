https://crimea.ria.ru/20220819/itogi-vstrechi-erdogana-i-zelenskogo--otsenka-politologa-1124217164.html
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
Прошедшие во Львове переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем не... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T11:07
2022-08-19T11:07
2022-08-19T11:22
украина
владимир зеленский (президент украины)
реджеп тайип эрдоган
оон
турция
политика
российская федерация (россия, рф)
в мире
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Прошедшие во Львове переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем не принесли каких-то серьезных результатов, в то же время самим фактом этой встречи Эрдоган подкрепил свой имидж "миротворца". Такое мнение высказал доктор политических наук Александр Ирхин.Зеленский обсудил с Эрдоганом продуктовую сделку и ситуацию вокруг ЗАЭС >>"Если оценивать в целом, значимых итогов как таковых нет. Поднимались три основные темы: вывоз зерна, возможные переговоры Москвы и Киева и Запорожская АЭС. Ни по одной из них существенного результата не достигнуто. Но с точки зрения многовекторной политики Турции, которая отрабатывает на разных направлениях свои интересы, встреча была вполне продуктивна", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Ирхина, Эрдоган стремился подтвердить свою роль "миротворца", прозвучать в этом качестве в мировых СМИ и показать роль Анкары на внешнеполитическом Олимпе. Турецкому лидеру в целом это удалось, считает политолог."Эрдоган уравновешивает свою политику. До этого у него было две встречи с президентом России в Иране и Сочи, на которых в том числе обсуждалась Украины. Чтобы уравновесить ситуацию и отработать прежние саммиты, которые состоялись с участием Ирана и России, президент Турции прилетел на Украину", – полагает Ирхин.Что касается заявлений Зеленского по итогам саммита, другого от президента Украины и не ожидали услышать, отметил аналитик.Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут.По их окончании Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, поскольку не хочет повторения Чернобыльской трагедии. По словам турецкого лидера, на переговорах обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, все трое участников согласились с тем, что ситуация должна быть урегулирована за переговорным столом. Эрдоган также заявил, что намерен доложить об итогах встречи Путину.В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине >>Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с Эрдоганом он обсудил возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия. Он также сообщил, что с генсеком ООН он, помимо вопросов о зерне и Запорожской АЭС, обговорил тему украинских пленных.
https://crimea.ria.ru/20220817/ekspert-nazval-tsel-poezdki-erdogana-na-ukrainu-1124199122.html
https://crimea.ria.ru/20220811/turtsiya-ne-prisoedinitsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam-1124133829.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган, оон, турция, политика, российская федерация (россия, рф), в мире
Итоги встречи Эрдогана и Зеленского – оценка политолога
Политолог Ирхин о встрече во Львове: итогов нет, Эрдоган дежурно отработал повестку
11:07 19.08.2022 (обновлено: 11:22 19.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Прошедшие во Львове переговоры президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем не принесли каких-то серьезных результатов, в то же время самим фактом этой встречи Эрдоган подкрепил свой имидж "миротворца". Такое мнение высказал доктор политических наук Александр Ирхин.
"Если оценивать в целом, значимых итогов как таковых нет. Поднимались три основные темы: вывоз зерна, возможные переговоры Москвы и Киева и Запорожская АЭС. Ни по одной из них существенного результата не достигнуто. Но с точки зрения многовекторной политики Турции, которая отрабатывает на разных направлениях свои интересы, встреча была вполне продуктивна", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
По словам Ирхина, Эрдоган стремился подтвердить свою роль "миротворца", прозвучать в этом качестве в мировых СМИ и показать роль Анкары на внешнеполитическом Олимпе. Турецкому лидеру в целом это удалось, считает политолог.
"Эрдоган уравновешивает свою политику. До этого у него было две встречи с президентом России в Иране и Сочи, на которых в том числе обсуждалась Украины. Чтобы уравновесить ситуацию и отработать прежние саммиты, которые состоялись с участием Ирана и России, президент Турции прилетел на Украину", – полагает Ирхин.
Что касается заявлений Зеленского по итогам саммита, другого от президента Украины и не ожидали услышать, отметил аналитик.
"В нынешних условиях ни один представитель украинского политикума говорить что-то другое не будет и не сможет. За Киевом – достаточно мощная военно-политическая, экономическая, медийная и дипломатическая поддержка Запада, и Киев не может сейчас идти на какой-либо компромисс. Переговорная позиция Украины кардинально изменится, когда, условно говоря, политические центры приятия решений на Украине будут под контролем России", – заключил Ирхин.
Саммит во Львове с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша состоялся накануне. Переговоры длились 40 минут.
По их окончании Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС, поскольку не хочет повторения Чернобыльской трагедии. По словам турецкого лидера, на переговорах обсуждались возможные пути окончания конфликта на Украине, все трое участников согласились с тем, что ситуация должна быть урегулирована за переговорным столом. Эрдоган также заявил, что намерен доложить об итогах встречи Путину.
Зеленский написал в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с Эрдоганом он обсудил возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и вопросы оборонного взаимодействия. Он также сообщил, что с генсеком ООН он, помимо вопросов о зерне и Запорожской АЭС, обговорил тему украинских пленных.