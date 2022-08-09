https://crimea.ria.ru/20220809/v-kremle-otsenili-perspektivu-proizvodstva-bayraktarov-na-ukraine-1124109815.html

В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине

В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Кремле оценили перспективу производства "Байрактаров" на Украине

В случае появления на Украине завода по производству турецких беспилотников "Байрактар" он попадет под демилитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T13:07

2022-08-09T13:07

2022-08-09T13:07

украина

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В случае появления на Украине завода по производству турецких беспилотников "Байрактар" он попадет под демилитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Факт создания такого объекта там, конечно же, сразу же подпадет под тему демилитаризации – это нужно понимать, - заявил Песков, комментируя перспективу такого строительства. - Это лишь продлит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции".Накануне украинский посол в Турции Василий Бондар заявил, что турецкая компания "Байрактар" намерена построить завод по производству беспилотников на Украине. По его словам, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок. При этом проект застройщик намерен реализовать до конца.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин предложил ему организовать производство беспилотников "Байрактар" в РФ. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары постоянно стоит на повестке дня, планы совместного производства "Байрактаров" остаются актуальной темой для обсуждения.

https://crimea.ria.ru/20220804/ekspert-otsenil-veroyatnost-proizvodstva-bayraktorov-v-rossii-1124064979.html

украина

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украина, дмитрий песков