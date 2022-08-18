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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор
В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T21:36
2022-08-18T21:59
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, глава округа организовал вывоз жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы. Причина пожара устанавливается.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор

Губернатор Белгородской области: в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами

21:36 18.08.2022 (обновлено: 21:59 18.08.2022)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет", – сообщил он в своем Telrgram-канале.
По его словам, глава округа организовал вывоз жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы. Причина пожара устанавливается.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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