https://crimea.ria.ru/20220818/v-belgorodskoy-oblasti-zagorelsya-sklad-s-boepripasami--gubernator-1124214040.html

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор - РИА Новости Крым, 18.08.2022

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами – губернатор

В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T21:36

2022-08-18T21:36

2022-08-18T21:59

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Белгородской области в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По его словам, глава округа организовал вывоз жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы. Причина пожара устанавливается.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

белгородская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)