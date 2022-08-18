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Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей
Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей
Пострадавшие от июньских паводков 420 жителей Симферополя получили финансовую помощь на общую сумму 19,4 млн рублей, сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:55
2022-08-18T11:55
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Пострадавшие от июньских паводков 420 жителей Симферополя получили финансовую помощь на общую сумму 19,4 млн рублей, сообщили в администрации крымской столицы.Также 199 граждан получили финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества (по 50 тыс. рублей) на общую сумму 9 млн 950 тыс. рублей.Помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 100 тыс. руб.) получили 57 граждан. Общая сумма выплат в этой категории составила 5 млн 700 тыс. рублей.Как сообщалось, в ночь на 26 июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
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4.7
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аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, общество, симферополь
Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей

Пострадавшие от июньских подтоплений симферопольцы получили компенсации на 19 млн рублей

11:55 18.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКерчь
Керчь - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Пострадавшие от июньских паводков 420 жителей Симферополя получили финансовую помощь на общую сумму 19,4 млн рублей, сообщили в администрации крымской столицы.

"По 420 заявлениям горожан, пострадавших в результате подтопления, приняты положительные решения о выплате материальной помощи. Единовременная материальная помощь предоставлена в общем объеме 4 миллиона 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Также 199 граждан получили финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества (по 50 тыс. рублей) на общую сумму 9 млн 950 тыс. рублей.
Помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 100 тыс. руб.) получили 57 граждан. Общая сумма выплат в этой категории составила 5 млн 700 тыс. рублей.
Как сообщалось, в ночь на 26 июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.
 
Аномальные ливни и режим ЧС в Крыму в июне 2022 годаОбществоСимферополь
 
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