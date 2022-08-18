https://crimea.ria.ru/20220818/postradavshim-ot-potopa-simferopoltsam-dali-kompensatsii-na-19-mln-rubley-1124205727.html

Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей

Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей

Пострадавшие от июньских паводков 420 жителей Симферополя получили финансовую помощь на общую сумму 19,4 млн рублей, сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T11:55

2022-08-18T11:55

2022-08-18T11:55

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

общество

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Пострадавшие от июньских паводков 420 жителей Симферополя получили финансовую помощь на общую сумму 19,4 млн рублей, сообщили в администрации крымской столицы.Также 199 граждан получили финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества (по 50 тыс. рублей) на общую сумму 9 млн 950 тыс. рублей.Помощь в связи с полной утратой имущества первой необходимости (по 100 тыс. руб.) получили 57 граждан. Общая сумма выплат в этой категории составила 5 млн 700 тыс. рублей.Как сообщалось, в ночь на 26 июня в Крыму прошли сильные ливни. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Второй раз ливни обрушились на полуостров в начале июля и также привели к подтоплениям многоквартирных и частных домов, придомовых участков.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, общество, симферополь