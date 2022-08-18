https://crimea.ria.ru/20220818/kogda-moskva-mozhet-zadeystvovat-sily-yadernogo-reagirovaniya--mid-rossii-1124211814.html
Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T17:15
2022-08-18T17:15
2022-08-18T17:17
министерство иностранных дел рф (мид рф)
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной страны. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге в четверг.Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин >>Он подчеркнул, что применение ядерного оружия возможно исключительно в чрезвычайной ситуации и выразил надежду, что страны НАТО отдают отчет в своих действиях и понимают возможные последствия жестких антироссийских выпадов "с акцентом на возможность применения ядерного оружия".Ранее в четверг Нечаев отверг предложение демилитаризовать зону возле Запорожской АЭС. В МИД РФ такое предложение считают неприемлемым, поскольку в этой ситуации атомная станция станет еще более уязвимой.
https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф)
Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
МИД обозначил условия возможного использования Москвой ядерного арсенала
17:15 18.08.2022 (обновлено: 17:17 18.08.2022)