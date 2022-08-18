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Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной страны. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге в четверг.Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин &gt;&gt;Он подчеркнул, что применение ядерного оружия возможно исключительно в чрезвычайной ситуации и выразил надежду, что страны НАТО отдают отчет в своих действиях и понимают возможные последствия жестких антироссийских выпадов "с акцентом на возможность применения ядерного оружия".Ранее в четверг Нечаев отверг предложение демилитаризовать зону возле Запорожской АЭС. В МИД РФ такое предложение считают неприемлемым, поскольку в этой ситуации атомная станция станет еще более уязвимой.
https://crimea.ria.ru/20220817/pochemu-zapad-nastoychivo-mussiruet-temu-yadernoy-voyny--politolog-1124193368.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), российская федерация (россия, рф)
Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России

МИД обозначил условия возможного использования Москвой ядерного арсенала

17:15 18.08.2022 (обновлено: 17:17 18.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Россия может использовать ядерный арсенал только в случае угрозы существования государства или как равнозначную ответную меру в соответствии с военной доктриной страны. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге в четверг.
Ядерная война никогда не должна быть развязана — Путин >>
"Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу", - ответил Нечаев на вопрос журналистов об обострении российско-американских отношений.
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Почему Запад настойчиво муссирует тему ядерной войны – политолог
Он подчеркнул, что применение ядерного оружия возможно исключительно в чрезвычайной ситуации и выразил надежду, что страны НАТО отдают отчет в своих действиях и понимают возможные последствия жестких антироссийских выпадов "с акцентом на возможность применения ядерного оружия".
Ранее в четверг Нечаев отверг предложение демилитаризовать зону возле Запорожской АЭС. В МИД РФ такое предложение считают неприемлемым, поскольку в этой ситуации атомная станция станет еще более уязвимой.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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Заголовок открываемого материала
17:15Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
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16:57Ливни подтопили два населенных пункта в Черноморском районе
16:54США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России
16:17Ялта снова тонет – за три часа выпало почти две месячные нормы осадков
16:03В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян
15:51В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
15:42Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России
15:36В Крыму объяснили появление столба дыма на западе полуострова
15:27К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
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