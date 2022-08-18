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Как сделать тренировку более эффективной - выводы ученых - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Как сделать тренировку более эффективной - выводы ученых
Как сделать тренировку более эффективной - выводы ученых - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Как сделать тренировку более эффективной - выводы ученых
Эффективнее одной длинной тренировки являются пять более коротких занятий. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, Ниигатского... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T08:48
2022-08-18T08:48
здоровье
общество
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Эффективнее одной длинной тренировки являются пять более коротких занятий. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, Ниигатского Университета и Университета Нишикюшу, пишет Газета.ру со ссылкой на журнал Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.Как пишет издание, 36 здоровых добровольцев в течение четырех недель при разном распределении нагрузки качали бицепс, выполняя разгибания рук с гантелями."Участников разделили на три равные группы: первая выполняла 30 разгибаний в один день, вторая — по шесть разгибаний пять дней в неделю, а третья — всего шесть разгибаний один раз в неделю", — пишет издание.По итогам тренировок выяснилось, что последняя группа не показала результатов в виде изменений силы или размера мышц, тогда как остальные продемонстрировали хороший результат.На основе этого ученые пришли к выводу, что такой подход к тренировкам применим и к другим типам упражнений, ведь мышечная адаптация проходит уже в момент отдыха. Теперь исследователи предполагают, что для роста мышц важен не только отдых, но и более частые нагрузки.Выводы работы касаются не только бодибилдеров, ведь снижение мышечной массы связано с множеством различных заболеваний. А эффективные тренировки могут предотвратить снижение мышечной массы и силы с возрастом.
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здоровье, общество, спорт
Как сделать тренировку более эффективной - выводы ученых

Ученые рассказали, как тренироваться эффективнее

08:48 18.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЛюди занимаются в тренажерном зале
Люди занимаются в тренажерном зале - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Эффективнее одной длинной тренировки являются пять более коротких занятий. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, Ниигатского Университета и Университета Нишикюшу, пишет Газета.ру со ссылкой на журнал Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.
Как пишет издание, 36 здоровых добровольцев в течение четырех недель при разном распределении нагрузки качали бицепс, выполняя разгибания рук с гантелями.
"Участников разделили на три равные группы: первая выполняла 30 разгибаний в один день, вторая — по шесть разгибаний пять дней в неделю, а третья — всего шесть разгибаний один раз в неделю", — пишет издание.
По итогам тренировок выяснилось, что последняя группа не показала результатов в виде изменений силы или размера мышц, тогда как остальные продемонстрировали хороший результат.
"У тех, кто тренировался часто и понемногу, увеличение мышечной силы было на 10% больше, чем у тех, кто тренировался раз в неделю", — сообщается в материале.
На основе этого ученые пришли к выводу, что такой подход к тренировкам применим и к другим типам упражнений, ведь мышечная адаптация проходит уже в момент отдыха. Теперь исследователи предполагают, что для роста мышц важен не только отдых, но и более частые нагрузки.
Выводы работы касаются не только бодибилдеров, ведь снижение мышечной массы связано с множеством различных заболеваний. А эффективные тренировки могут предотвратить снижение мышечной массы и силы с возрастом.
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