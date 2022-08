https://crimea.ria.ru/20220818/kak-sdelat-trenirovku-bolee-effektivnoy---vyvody-uchenykh-1124199328.html

Как сделать тренировку более эффективной - выводы ученых

Эффективнее одной длинной тренировки являются пять более коротких занятий. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, Ниигатского...

2022-08-18T08:48

здоровье

общество

спорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Эффективнее одной длинной тренировки являются пять более коротких занятий. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, Ниигатского Университета и Университета Нишикюшу, пишет Газета.ру со ссылкой на журнал Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports.Как пишет издание, 36 здоровых добровольцев в течение четырех недель при разном распределении нагрузки качали бицепс, выполняя разгибания рук с гантелями."Участников разделили на три равные группы: первая выполняла 30 разгибаний в один день, вторая — по шесть разгибаний пять дней в неделю, а третья — всего шесть разгибаний один раз в неделю", — пишет издание.По итогам тренировок выяснилось, что последняя группа не показала результатов в виде изменений силы или размера мышц, тогда как остальные продемонстрировали хороший результат.На основе этого ученые пришли к выводу, что такой подход к тренировкам применим и к другим типам упражнений, ведь мышечная адаптация проходит уже в момент отдыха. Теперь исследователи предполагают, что для роста мышц важен не только отдых, но и более частые нагрузки.Выводы работы касаются не только бодибилдеров, ведь снижение мышечной массы связано с множеством различных заболеваний. А эффективные тренировки могут предотвратить снижение мышечной массы и силы с возрастом.

здоровье, общество, спорт