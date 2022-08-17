https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-arestovany-uchastniki-yacheyki--khizb-ut-takhrir-1124194488.html

В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022

В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Киевский районный суд заключил под стражу пятерых задержанных в Крыму участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T12:51

2022-08-17T12:51

2022-08-17T12:51

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Киевский районный суд заключил под стражу пятерых задержанных в Крыму участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один человек отправлен под домашний арест. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах полуострова.Ранее в Джанкое и Ялте силовики нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела.По данным силовиков, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-fsb-raskryla-kuriruemuyu-s-ukrainy-yacheyku-khizb-ut-takhrir-1124193682.html

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя