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В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Киевский районный суд заключил под стражу пятерых задержанных в Крыму участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T12:51
2022-08-17T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Киевский районный суд заключил под стражу пятерых задержанных в Крыму участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один человек отправлен под домашний арест. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах полуострова.Ранее в Джанкое и Ялте силовики нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела.По данным силовиков, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму арестованы участники ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму суд заключил под стражу на два месяца участников ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

12:51 17.08.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПомещение под стражу
Помещение под стражу
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Киевский районный суд заключил под стражу пятерых задержанных в Крыму участников ячейки запрещенной в РФ террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, еще один человек отправлен под домашний арест. Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в силовых структурах полуострова.
Ранее в Джанкое и Ялте силовики нейтрализовали законспирированную ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действия которой координировались с Украины. Задержано шесть граждан России. Возбуждены уголовные дела.
"Суд арестовал пятерых задержанных на два месяца, шестой помещен под домашний арест", - сообщил источник.
По данным силовиков, участники ячейки распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Их работу координировали эмиссары международной террористической организации, пребывающие на Украине.
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
ФСБ РФ пресекла деятельность членов организованного преступного сообщества
11:57
В Крыму ФСБ раскрыла курируемую с Украины ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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