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И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы
И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы - РИА Новости Крым, 17.08.2022
И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы
Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют в Крыму в среду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T15:12
2022-08-17T15:12
2022-08-17T15:12
крым
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют в Крыму в среду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим жителям и гостям полуострова советуют соблюдать меры безопасности, избегать выходов в море или горы, а также держаться подальше от набережных или берегоукрепительных учреждений.
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крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода
И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы
Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым 17 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют в Крыму в среду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 17 августа в северных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - предупредили в ведомстве.
В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим жителям и гостям полуострова советуют соблюдать меры безопасности, избегать выходов в море или горы, а также держаться подальше от набережных или берегоукрепительных учреждений.