https://crimea.ria.ru/20220817/i-gryanet-shtorm-v-krymu-opyat-prognoziruyut-livni-i-grozy-1124197765.html

И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы

И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы - РИА Новости Крым, 17.08.2022

И грянет шторм: в Крыму опять прогнозируют ливни и грозы

Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют в Крыму в среду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T15:12

2022-08-17T15:12

2022-08-17T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ливни с грозами и шквалистым ветром прогнозируют в Крыму в среду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.В этих условиях высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим жителям и гостям полуострова советуют соблюдать меры безопасности, избегать выходов в море или горы, а также держаться подальше от набережных или берегоукрепительных учреждений.

https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html

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2022

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