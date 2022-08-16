Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали желаемый размер пенсии - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220816/rossiyane-nazvali-zhelaemyy-razmer-pensii-1124183785.html
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Россияне назвали желаемый размер пенсии - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Большинство россиян считают содержание пенсионеров обязанностью государства и не делают сбережений. Таковы результаты исследования Всероссийского центра... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T20:06
2022-08-16T20:06
российская федерация (россия, рф)
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009916_0:63:1620:974_1920x0_80_0_0_6312cf487fe8572845a52ac862f12cd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Большинство россиян считают содержание пенсионеров обязанностью государства и не делают сбережений. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных частей страны, 64% считают главным гарантом пенсионного обеспечения государство, однако этот показатель уменьшился по сравнению с 2008 годом, когда на достойную государственную пенсию рассчитывали 73% граждан.При этом те же 73% не делают сбережений на пенсию. С разной периодичностью откладывают деньги только 16% россиян, регулярно – всего 6%. 57% жителей России рассчитываю на допдоход, в том числе половина опрошенных считают, что смогут продолжить трудовую деятельность.Ране специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса определили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. При этом родственникам среднестатистический россиянин готов одолжить больше, чем коллеге – 16 тысяч против 5 800 рублей.
https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-sozdan-fond-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-1123841438.html
https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-predlozhili-vdvoe-uvelichit-mrot-1124132945.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009916_78:0:1518:1080_1920x0_80_0_0_8fe333107c84cbdf8179772928125333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), общество, экономика
Россияне назвали желаемый размер пенсии

Россияне хотят получать 40 тыс. руб. пенсии, рассчитывают на государство и не копят

20:06 16.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Большинство россиян считают содержание пенсионеров обязанностью государства и не делают сбережений. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных частей страны, 64% считают главным гарантом пенсионного обеспечения государство, однако этот показатель уменьшился по сравнению с 2008 годом, когда на достойную государственную пенсию рассчитывали 73% граждан.
Женщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:04
В России создан Фонд пенсионного и социального страхования
При этом те же 73% не делают сбережений на пенсию. С разной периодичностью откладывают деньги только 16% россиян, регулярно – всего 6%. 57% жителей России рассчитываю на допдоход, в том числе половина опрошенных считают, что смогут продолжить трудовую деятельность.
Также россияне назвали размер пенсии, который, по мнению большинства, позволил бы жить комфортно — 39 638 руб., это в 2,3 раза больше, чем средний размер назначенной пенсии в апреле текущего года.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:01
В России предложили вдвое увеличить МРОТ
Ране специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса определили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. При этом родственникам среднестатистический россиянин готов одолжить больше, чем коллеге – 16 тысяч против 5 800 рублей.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Археологам удалось отбить наступление строительного лобби
20:06Россияне назвали желаемый размер пенсии
19:54Дмитрий Певцов: оказалось, что я не артист
19:45Поезда из Крыма возобновляют движение по графику – оператор
19:41Как будут работать школы и детсады в приграничных районах Крыма
19:16На Украине остановится треть сахарных заводов из-за цен на газ
18:31Британцы хотят пролететь на самолете-разведчике над Россией — ответ МО
18:18Крымчанин получил срок за попытку присвоить чужой дом и землю в Ялте
18:05В Севастополе хозяева нарколаборатории получили 19 лет на двоих
17:51Поезда из Крыма в Питер и Москву отправятся по расписанию – КЖД
17:40В Росэнергоатоме сделали заявление о работе Курской АЭС
16:46Энергодар под огнем: власти сообщают об артиллерийском обстреле
16:41В Симферополе на целый день отключат свет
16:21В минкурортов рассказали о ситуации в туристических регионах Крыма
16:16Энергоснабжение сел в Джанкойском районе Крыма восстановлено
15:57Как это было: очевидцы рассказали о ЧП на складе в Джанкойском районе
15:35В ГД РФ оценили создание в Киеве "совета по деоккупации Крыма"
15:09Сенатор призвал нанести "убедительные удары" в ответ на диверсию в Крыму
15:03ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП от Курской АЭС
14:53СК возбудил уголовное дело после инцидента на севере Крыма
Лента новостейМолния