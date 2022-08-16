https://crimea.ria.ru/20220816/rossiyane-nazvali-zhelaemyy-razmer-pensii-1124183785.html

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Россияне назвали желаемый размер пенсии - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Большинство россиян считают содержание пенсионеров обязанностью государства и не делают сбережений. Таковы результаты исследования Всероссийского центра... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T20:06

2022-08-16T20:06

2022-08-16T20:06

российская федерация (россия, рф)

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Большинство россиян считают содержание пенсионеров обязанностью государства и не делают сбережений. Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным опроса с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных частей страны, 64% считают главным гарантом пенсионного обеспечения государство, однако этот показатель уменьшился по сравнению с 2008 годом, когда на достойную государственную пенсию рассчитывали 73% граждан.При этом те же 73% не делают сбережений на пенсию. С разной периодичностью откладывают деньги только 16% россиян, регулярно – всего 6%. 57% жителей России рассчитываю на допдоход, в том числе половина опрошенных считают, что смогут продолжить трудовую деятельность.Ране специалисты сервиса SuperJob по итогам опроса определили, что россияне стали реже брать взаймы и одалживать деньги. При этом родственникам среднестатистический россиянин готов одолжить больше, чем коллеге – 16 тысяч против 5 800 рублей.

https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-sozdan-fond-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-1123841438.html

https://crimea.ria.ru/20220811/v-rossii-predlozhili-vdvoe-uvelichit-mrot-1124132945.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, экономика